Nantes toujours plus bas : « Des égos, pas vraiment de hiérarchie » et des défaites qui s’empilent

Ce qui est bien avec Nantes, c’est que le NBH ne nous surprend jamais au final… Toujours ambitieux, toujours espéré haut, le club nantais reste désespérément abonné aux bas-fonds du championnat de Pro B, cumulant les saisons décevantes. Cet été, l’entraîneur Laurent Pluvy annonçait viser les playoffs. Il aura finalement été le premier coach remercié en LNB, lesté d’un bilan de 4 défaites en 5 journées, et même de 12 revers en 16 matchs si l’on remonte jusqu’à sa prolongation de deux ans signée le 5 mars…

Sauf que sa mise à l’écart n’a rien changé. En attendant l’arrivée d’un nouvel entraîneur, qui devrait être Rémy Valin, Nantes a coulé à domicile face à l’Alliance Sport Alsace (85-97) avant de perdre un match de la peur, encore à la Trocardière, contre Hyères-Toulon (69-73). De quoi tirer l’équipe vers le fond du classement, dans la zone rouge (1v-6d), et laisser les joueurs désabusés, à l’image des propos de l’émotif Darel Poirier en conférence de presse.

« Aujourd’hui, on a plein de doutes et on joue avec des doutes. On ne fait pas les meilleurs choix, y compris moi-même. On fait des erreurs, on doit trouver des solutions et ça commence en interne. J’espère que le coach va pouvoir apporter un meilleur équilibre. Il faut connaître les qualités des uns et des autres. J’espère que le coach sera bien informé de qui il aura dans le roster. J’espère que chacun trouvera sa place. Il y a beaucoup de caractères et d’egos. Je fais un boulot sur moi-même pour être une personne plus agréable. Je ne peux pas crier sur untel ou untel mais j’ai quand même envie de le faire. Une ligne directrice… on en a une grosso modo mais il y a des égos et il n’y a pas forcément de hiérarchie. Cela manque de clarté. Pour l’instant, ça va un peu mieux pour moi avec Antoine Michon mais pour d’autres c’est plus compliqué. Mais avec un nouveau coach, il va falloir s’adapter à nouveau. »