L’apprentissage pour Nolan Traoré (-3 d’évaluation), même en présaison : « Il a des responsabilités et il faut qu’il les assume »

Attendu au tournant à Saint-Quentin après sa formidable fin de saison dernière, Nolan Traoré (1,91 m, 18 ans) sera l’une des attractions de l’année en Betclic ÉLITE. Alors que le SQBB lui confie les clefs de l’équipe, le jeune meneur devrait vivre une saison extrêmement formatrice avant la Draft NBA… et l’on peut même inclure la présaison !

Vendredi soir, sur le parquet du Portel, le prospect axonais a vécu un calvaire face au BCM Gravelines-Dunkerque : 7 points à 2/7, 1 rebond, 1 passe décisive et 6 balles perdues pour -3 d’évaluation en 21 minutes. Le tout alors qu’il était le seul vrai poste 1 valide pour Saint-Quentin, avec les blessures de Boucaud et Goudou-Sinha.

Un récital trois jours avant contre Courtrai

La conséquence d’un été extrêmement chargé entre l’EuroLeague juniors, la préparation avec les Bleus puis l’EuroBasket U18 ? « Il n’y a pas d’excuses à trouver, c’est un jeune joueur et il faut aussi qu’il apprenne », réfute son coach Julien Mahé dans les colonnes de l’Aisne Nouvelle. « Il a des responsabilités et il faut qu’il les assume. Sa fin de match est bien meilleure et c’est bien qu’il ait réagi de cette façon-là. Il faut qu’il s’habitue à être touché, agressé dans le bon sens du terme par les adversaires, c’est à lui de mieux gérer ça. »

Nolan Traoré a finalement été à l’image de son équipe, bousculée pendant 25 minutes (9-22 dans le deuxième quart-temps), avant de finir fort (victoire 66-60 face au BCM). Plus tôt dans la semaine, le natif de Créteil avait livré deux prestations inégales face à des équipes belges : 4 points à 1/5 et 7 passes décisives contre Bruxelles pour commencer, puis un récital face à Courtrai (17 points à 6/9, 7 rebonds et 7 passes décisives).