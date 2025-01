Largué à la mi-temps, Le Portel a failli signer un improbable retour à Bilbao

L’ESSM Le Portel n’est pas passé loin de réaliser un exploit au Pays Basque. Largement mené par l’un des favoris du groupe, Bilbao, le club nordiste a échoué de peu dans une invraisemblable tentative de retour (74-65).

L’ESSM est partie de trop loin

C’est deux rencontres en une que Le Portel a vécu à Bilbao ce mercredi 8 janvier. D’abord une première période apathique, qui s’est conclue par un écart de +23 avec près que 50 points encaissés (47-24), où Le Portel n’a quasiment pas existé.

Puis une seconde mi-temps aux antipodes, où l’ESSM est revenue progressivement mais sûrement en entraînant Bilbao dans un match défensif. À l’image d’un 3e quart-temps où un seul panier dans le jeu a été vu pendant plus de 5 minutes, mais où Deandre Gholston (13 points dont 8/11 aux LFs) et ses partenaires ont gratté une première partie de leur retard, grâce notamment à 8 points de l’ailier américain. Car c’est surtout au début de la dernière période que les Stellistes ont fondu sur Bilbao, revenant à 4 petits points à l’entame des cinq dernières minutes (61-57, 35′). Dans l’emballage final, Le Portel a cependant manqué de lucidité, commettant des pertes de balles et envoyant de trop nombreuses fois les Espagnols aux lancers francs.

Victoire impérative lors du prochain match contre Cholet

Alors que l’ESSM aurait pu réaliser un gros coup en s’imposant, Le Portel (1 victoire – 2 défaite) est désormais dans la quasi-obligation de remporter son prochain match, contre Cholet (2 victoire – 1 défaite) le mercredi 15 janvier. Sinon, le club nordiste laissera filer celui des Mauges vers les quarts de finale de la FIBA Europe Cup.