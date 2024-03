L’AS Monaco domine l’ASVEL pour la dixième fois de suite !

642 jours. Soit 1 an, 9 mois et 3 jours que l’ASVEL n’a plus battu l’AS Monaco. Dix tentatives infructueuses depuis cette homérique finale de Betclic ÉLITE en 2022. Si ce duel estampillé EuroLeague a été une formidable publicité pour le basket français, avec des rebondissents et de nombreuses actions spectaculaires, ce sont les Monégasques qui ont eu le dernier mot face à l’ASVEL (87-77). Comme toujours, depuis quasiment deux ans…

Le shoot de la saison pour De Colo…



Grâce à une très bonne défense et une belle agressivité, les hommes de Sasa Obradovic ont rapidement pris les devants (4-10, 5′). Sous l’impulsion d’un bon Alpha Diallo (11 points et 5 rebonds) et d’un jeu en transition très efficace, la Roca Team a pris ses distances au terme d’un premier quart-temps maîtrisé (12-23, 10′).

Contrairement aux dix premières minutes, les Villeurbannais ont profité du très bon passage de Timothé Luwawu-Cabarrot (20 points et 6 rebonds), très en vue sous les yeux de Vincent Collet, pour rester en embuscade et obligé le technicien monégasque à stopper le jeu (18-23, 12′). Mieux rentrés dans ce deuxième quart-temps, les Rhodaniens sont restés au contact des Monégasques. Sur une action complètement dingue, Nando De Colo (9 points et 8 passes décisives) a inscrit un panier du milieu du terrain, le tout en obtenant la faute, de quoi ramener les siens sur les talons monégasques (27-27, 15′). Dans le dur et maladroits derrière l’arc (0/12 à 3- points), les Monégasques ont tout de même réussi à conserver un léger avantage à la pause (40-44).

… Mais une nouvelle faute antisportive coûteuse

Beaucoup plus approximative dans ses transmissions de balles, l’AS Monaco a encaissé un 21-6 et vu l’ASVEL repasser devant et s’appuyer notamment sur l’efficacité d’Edwin Jackson (13 points). Poussés par leur public et libérés offensivement, les hommes de Pierric Poupet ont livré un véritable festival offensif dans ce troisième quart-temps, avec de nombreuses actions spectaculaires (ces alley-oop de Mbaye Ndiaye !), comptant jusqu’à 11 points d’avance (61-50). Maudits derrière la ligne à 3-points, c’est Élie Okobo (14 points) qui, à deux reprises, a brisé la malédiction ce jeudi soir et ainsi maintenir son équipe à portée (61-56, 30′).

« On n’avait pas du tout d’énergie dans le troisième quart-temps, on ne jouait pas collectivement », a expliqué le Bordelais. « Derrière, avec les rotations, on a mis du rythme, on a bougé la balle et on a défendu beaucoup plus dur. On a montré le bon Monaco. » Cela s’est vu avec un jeu efficace en transition pour recoller au score (66-65, 34′), puis un coup de pouce inattendu de Nando De Colo, qui à l’image de son expulsion face à la Lettonie à la Coupe du Monde, a écopé d’une faute antisportive extrêmement pénalisante pour son équipe. À -5, l’Arrageois a légèrement poussé Alpha Diallo, qui le collait de trop près, signant l’arrêt de mort de son équipe (77-87, score final). Le symbole d’un money-time une nouvelle fois très mal géré de la part de l’ASVEL, à l’image malheureusement de Youssoupha Fall, qui a raté beaucoup de tirs faciles (4 points à 1/4). « Il y a beaucoup de frustration car on fait un match solide pendant 34 minutes », regrette Charles Kahudi. « Ensuite, il y a 6 minutes où nous sommes plus en dedans. Ils mettent des gros shoots. On progresse lors de chaque match mais ce n’est pas encore assez. » Prochaine opportunité en playoffs?

Cliquez ici pour accéder aux statistiques de la rencontre