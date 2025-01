L’AS Monaco échoue à un rien d’un énorme come-back chez le Bayern Munich

L’AS Monaco a failli nous offrir la parfaite définition d’un holp-up en ce mercredi 15 janvier. Failli, seulement, car le club de la Principauté s’est finalement incliné pour son déplacement chez le Bayern Munich (95-94). La Roca Team concède ainsi sa 2e défaite d’affilée après celle contre le FC Barcelone.

Si proche… 🥵 🚫 Menée de 23 points à Munich, la #RocaTeam s'incline d'un souffle face au Bayern malgré un dernier quart-temps bouillant 🌡#DagheMunegu #EveryGameMatters pic.twitter.com/Kkjq9mnbyD — AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) January 15, 2025

L’ASM absente pendant 15 minutes en Bavière

Alors que l’AS Monaco était retombée dans ses travers de suffisance contre le club catalan, la formation de Vassilis Spanoulis a cette fois été absente des débats durant les quinze premières minutes. « On ne peut pas commencer un match comme cela. On n’était pas concentrés, pas focus », lâchait logiquement le technicien grec au micro de l’EuroLeague.

Une entame de match catastrophique de la part de Monaco qui a ainsi laissé tout le loisir au Bayern Munich de se balader dans le 1er quart-temps (30-13), et même de compter jusqu’à 23 points d’avance dans la période suivante (46-23, 15′). C’est à ce moment-là que Mike James et ses partenaires se sont enfin décidés à jouer, lancés dans une difficile tentative de retour. Grâce à un 17-7 à la grande initiative du natif de l’Oregon et de Mam’ Jaiteh, Monaco avait déjà un écart plus raisonnable avec le club bavarois à la mi-temps (53-40).

Mike James a fait son possible pour offrir la victoire à Monaco

Mais c’est dans le dernier quart-temps que l’AS Monaco a fait craindre au Bayern Munich une incroyable remontée. Au milieu des arrières monégasques, plutôt à leur avantage ce mercredi soir, Matthew Strazel s’est notamment distingué en inscrivant 12 de ses 14 points de la soirée dans les 11 dernières minutes de jeu. Ce qui a permis à Monaco de passer devant dans les deux dernières minutes de jeu pour la première fois de la rencontre.

Si l’on dit jamais deux sans trois, l’expression ne s’est pas appliquée à Mike James (20 points à 8/15 aux tirs, 6 passes décisives) à la Audi Home. Faisant repasser devant l’ASM à deux reprises dans la dernière minute, il n’a cependant pas pu donner la victoire à son équipe sur la dernière tentative, bien défendu par l’un des héros munichois du soir, Nick Weiler-Babb (18 points et 6 passes décisives). Les deux gros tirs dans la dernière minute du duo Edwards – Napier (42 points à eux deux) ont finalement eu raison de Monaco.

Cette défaite n’a pas une grande incidence au classement de la saison régulière d’EuroLeague, où Monaco figure toujours sur la 3e marche du podium. Mais la Roca Team va encore vivre deux déplacements et pas des moindres : chez l’Étoile Rouge de Belgrade et la Virtus Bologne. Cette fois, il ne faudra pas avoir la tête encore aux vestiaires au moment de l’entre-deux.