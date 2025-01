Un nouvel adjoint à l’AS Monaco : Kostas Charalampidis arrive

Alors qu’un seul adjoint (Ilias Kantzouris) était arrivé avec Vassilis Spanoulis, pour deux départs (Mirco Ocokoljic et Uros Dragicevic), il y avait encore un poste à pourvoir dans le staff de Kill Bill. En vue du déplacement au Bayern Munich ce mercredi, l’AS Monaco a trouvé son bonheur en la personne de Kostas Charalampidis (48 ans).

Une arrivée qui est tout sauf une surprise puisque le Grec s’est imposé récemment comme le fidèle assistant de Vassilis Spanoulis. Il l’a secondé entre 2022 et 2024 au Peristeri Athènes, puis l’été dernier avec la sélection nationale. Avec Kantzouris, le trio monégasque a qualifié la Grèce lors du TQO d’Athènes puis a accédé au quart de finale des JO.

Un match d’EuroLeague coaché face à l’ASVEL

Joueur professionnel de 1997 à 2016, finaliste de l’EuroCup 2005, international grec à trois reprises (en 2011), Konstantínos Charalampídis a immédiatement démarré le coaching après sa carrière de joueur. Son aventure sur un banc débute avec le PAOK Salonique entre 2016 et 2019, sous la casquette d’assistant coach. Lors de la saison 2019-2020, Charalampídis prend même le poste de head coach, pour des résultats peu convaincants (dernier du championnat avec 15 défaites en 20 matchs).

Le néo-monégasque part ensuite découvrir le très haut niveau, dans un rôle d’adjoint au Panathinaïkos, où il sera le premier assistant de Georgios Vovoras puis Oded Kattash. Entre-temps, il aura coaché un match d’EuroLeague en intérim, face à… l’ASVEL en janvier 2021 (88-71). Sous ses ordres ce jour-là, un certain Georgios Papagiannis, à 28 d’évaluation. Il le retrouvera donc en Principauté, avec l’objectif de rafler tous les trophées en France et de se hisser au Final Four de l’EuroLeague, lui qui a déjà découvert le Final Four de BCL l’an dernier avec Spanoulis au Peristeri Athènes.