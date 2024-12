Un nouveau départ dans le staff de l’AS Monaco : Uros Dragicevic s’en va

L’éviction de Sasa Obradovic aura des effets collatéraux sur deux membres du staff de l’AS Monaco. Après l’historique Mirko Ocokoljic, c’est le dernier arrivé, Uros Dragicevic, qui a fait les frais du départ du champion du monde 1998.

« C’est l’heure de se dire au revoir, Monaco », a-t-il écrit sur son compte X. « Merci à tous les membres du club, au staff technique et aux joueurs pour tous ces moments incroyables et tous les souvenirs. » Débarqué en novembre 2023 sur le Rocher, le Serbe, spécialiste du travail individuel, aura donc passé un peu plus d’un an au contact de la Roca Team, le temps de remporter le titre de champion de France en 2024.