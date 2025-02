L’AS Monaco pourra s’appuyer sur Élie Okobo à la Leaders Cup

L’AS Monaco sera quasiment au complet pour la Leaders Cup 2025, avec le retour d’Élie Okobo. Blessé depuis la fin-janvier au talon, l’arrière va retrouver l’effectif monégasque à l’occasion du tournoi de mi-saison à Caen.

Élie Okobo n’a plus joué depuis le 17 janvier dernier (défaite chez l’Étoile Rouge de Belgrade). En championnat, il n’a plus évolué avec la Roca Team depuis son coup de colère à Nanterre et son doigt d’honneur envers l’arbitre Freddy Lepercq. En raison de sa blessure, le club de la Principauté n’a pas eu à pâtir de ses deux matchs de suspension, purgés contre Gravelines-Dunkerque et Strasbourg.

À l’exception de Vitto Brown (2,03 m, 29 ans), l’AS Monaco n’a pas d’autres absents à déplorer pour la Leaders Cup, avec une entrée en lice face à la JL Bourg ce vendredi 14 février. En attendant l’annonce imminente de la signature de l’international allemand Daniel Theis…