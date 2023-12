L’ASVEL au complet pour tenter de décrocher sa première victoire à la LDLC Arena face au Panathinaïkos

L'ASVEL, qui reste sur 5 défaites d'affilée en EuroLeague, va tenter de rebondir ce soir avec un effectif au complet contre le Panathinaïkos de Mathias Lessort. Et de décrocher leur premier succès dans leur nouvelle salle.

Ce n’est ni un secret ni une surprise : l’ASVEL est à la peine en EuroLeague. Les Villeurbannais sont avant-derniers au classement, précédant seulement l’habituelle lanterne rouge, l’Alba Berlin. Ils restent sur une série de 5 défaites dans la première division européenne et n’ont pas remporté le moindre match à domicile cette saison. Encore moins à la LDLC Arena, inaugurée fin novembre, et pour l’instant le théâtre de deux défaites, contre le Bayern Munich (100-101) et Valence (55-78). Cette dernière avait notamment « déçu » et « surpris » le coach Gianmarco Pozzecco, qui ne s’attendait pas à une telle débâcle devant leur public.

Alors pour la troisième opposition, les joueurs du coach italien vont essayer de faire honneur à leur nouvelle salle. Ils affrontent ce soir (à 21h) le Panathinaïkos, 11e au classement. Une rencontre particulière pour le pivot français Mathias Lessort, leader de l’équipe grecque, qui joue toujours avec une motivation supplémentaire contre les clubs de son pays. Mais aussi pour le meneur de l’ASVEL Paris Lee, qui portait les couleurs du Panathinaïkos la saison dernière. Ménagé face à Paris en championnat ce week-end, il s’est confié auprès du Progrès sur ce match et sur la dynamique de son équipe : « J’ai un immense respect pour mon ancienne équipe, mais cela me tiendra vraiment à cœur de gagner […] Les sifflets ? Nous les méritons peut-être. Les fans sont très importants et nous devons les rendre fiers lors des prochains matchs. »

Deux équipes qui doivent rebondir

Pour tenter de mettre fin à cette série de défaites, le groupe de l’ASVEL sera au complet, selon Rotowire. Même si le coach Pozzecco devrait comme à son habitude faire tourner une rotation réduite, et laisser des joueurs sur le côté. Au contraire, leurs adversaires ne pourront pas compter sur Marius Grigonis, ni sur Ioannis Papapetrou. Mais l’ancien joueur de NBA Juancho Hernangomez va faire son retour après une longue blessure à la main. Une nouvelle arme offensive dont il faudra se méfier, dans un effectif qui en est déjà rempli. Le coach turc Ergin Ataman s’attend à un déplacement compliqué pour les siens, malgré la méforme de l’ASVEL :

« C’est l’EuroLeague, parfois vous enchaînez les victoires et parfois vous enchaînez les défaites. Nous ne nous soucions pas de ce qui s’est passé lors des deux ou trois derniers matchs. Chaque match est différent. C’est un match d’EuroLeague, peut-être que l’ASVEL n’est pas dans une très bonne position mais nous avons regardé leurs matchs et ça reste une équipe dangereuse. »

Cette rencontre opposera deux attaques médiocres (14e et 15e Offensive Ratings d’EuroLeague), mais qui auront à cœur de rebondir. Les joueurs du Panathinaïkos sont aussi sur une série de trois défaites d’affilée, décevante après le recrutement XXL effectué cet été. Les Villeurbannais vont eux tenter de redresser la barre avec ce groupe qui peut, et doit, mieux faire. Avant peut-être de recruter de nouvelles forces, comme le meneur italien Nicollo Mannion, dans les rumeurs depuis plusieurs jours. Celles-ci seront nécessaires pour affronter une fin d’année européenne très relevée.