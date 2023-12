Toujours fanny à domicile, l’ASVEL a même « lâché sur la fin » contre Valence

L’ASVEL n’a toujours pas trouvé la solution à domicile en EuroLeague. Défait une nouvelle fois contre Valence à la LDLC Arena ce vendredi (55-78), Villeurbanne a concédé sa 6e défaite consécutive à la maison, sa 12e si l’on ajoute la fin de saison dernière.

Après pourtant plusieurs prestations encourageantes en terre rhodanienne ces dernières semaines, dont la première à la LDLC Arena face au Bayern Munich à l’épilogue douloureux (100-101, a.p.), l’équipe de Gianmarco Pozzecco a subi un vrai coup d’arrêt contre la formation espagnole. Après une première mi-temps accrochée, l’ASVEL a complètement été étouffée par l’agressivité défensive des Valencians, n’inscrivant aucun point lors des cinq dernières minutes du 3e quart-temps et perdant huit ballons sur l’intégralité de cette période. Une déroute offensive que l’entraîneur italien Gianmarco Pozzecco a peu apprécié

« Jusque-là, nous avions plutôt été très bons offensivement et c’est la première fois que nous perdons de la sorte, analysait-il auprès du quotidien Le Progrès. Il y a peut-être un peu de fatigue, mais cela ne doit absolument pas être une excuse. Je suis assez triste et, pour tout dire, assez surpris. Parce que, ce soir, quelque chose n’a pas du tout été. Je pensais que nous étions sur la bonne voie pour gagner un match à domicile mais, ce soir, nous ne l’étions pas du tout. Même en première mi-temps, nous ne jouions pas bien. Et, ensuite, nous avons clairement arrêté de jouer. Et, ce qui me gêne le plus, c’est que nous avons lâché sur la fin. »