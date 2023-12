L’ASVEL se saborde après la mi-temps contre Valence

EuroLeague - Après avoir perdu ribambelle de ballons lors du 3e quart-temps, l'ancien meneur de l'ASVEL Chris Jones a scellé la victoire de Valence à la LDLC Arena contre Villeurbanne (55-78).

Pour son 2e match à la LDLC Arena, l’ASVEL connait toujours la même issue à domicile : la défaite. Après une première mi-temps accrochée, Villeurbanne a effectué un 3e quart-temps catastrophique (8 ballons perdus) sur lequel a surfé Valence pour finalement s’imposer largement (55-78).

Chris Jones pour gâcher définitivement la soirée de l’ASVEL

Après une rencontre des plus passionnante face au Bayern Munich pour la première à la LDLC Arena, les supporters rhodaniens ont vécu une deuxième soirée beaucoup moins séduisante à l’Arena de Décines. Vêtue d’un maillot spécial pour l’occasion, l’ASVEL a pourtant bien tenu en première période (33-35, 20′), maintenu par son inusable duo Joffrey Lauvergne (13 points et 8 rebonds) – Nando De Colo (9 points et 5 passes décisives).

Et si sa défense a souvent fait défaut lors des dernières sorties, c’est cette fois l’attaque qui a failli. Lors des cinq dernières minutes du 3e quart-temps, les hommes de Gianmarco Pozzecco n’ont inscrit… aucun point mais ont également perdu 8 ballons sur l’ensemble du quart-temps (41-53, 30′). Comble de la soirée : Chris Jones (14 points et 5 passes décisives), complètement en-dedans jusqu’à l’ultime période, a décidé de sonner le glas de l’ASVEL. Dans les trois dernières minutes de la partie, l’ancien meneur villeurbannais (2021/22) a inscrit quatre tirs à 3-points coup sur coup, tandis que les travées de la LDLC Arena commençaient à se vider et à siffler.

Un match crucial à Paris dès ce dimanche

Après six matchs d’EuroLeague à la maison cette saison, l’ASVEL n’a donc toujours pas connu la victoire. Si l’on ajoute la dernière saison, cela fait 12 défaites de suite. Mais pas le temps de se lamenter pour le club de Tony Parker puisqu’un match crucial attend David Lighty et ses coéquipiers dès ce dimanche (19h), avec un déplacement face à Paris, pour garder la place de dauphin de Betclic ELITE.

Cliquez ici pour accéder aux statistiques de la rencontre