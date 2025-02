L’ASVEL de Pierric Poupet impuissante face à Monaco : « On est tombé contre plus fort que nous aujourd’hui »

L’ASVEL n’a pas fait le poids face à Monaco en demi-finale de la Leaders Cup, s’inclinant logiquement 91-78. Dès le deuxième quart-temps, la Roca Team a imposé son rythme infernal, comptant jusqu’à 23 points d’avance. Les Villeurbannais ont tenté de réagir après la pause, revenant à -8, mais l’écart s’est de nouveau creusé, scellant le sort du match.

« On manque de discipline, de lucidité, de communication » Melvin Ajinça, ailier de l’ASVEL

Face à un Monaco fidèle à son statut de prétendant au titre, l’ASVEL a souffert sur le plan physique et défensif. Melvin Ajinca, l’un des rares joueurs rhodaniens à s’être illustré avec 13 points en 21 minutes, pointe du doigt les lacunes collectives de son équipe :

« Monaco, ce sont des joueurs qui mettent beaucoup d’intensité, on n’a pas réussi à faire le poids défensivement. On sait qu’on va les rejouer donc on voudra prendre notre revanche. Défensivement, on n’était pas présents. Face à ce type d’équipes, il faut être focus tout le match, on n’a pas le droit à l’erreur. On manque de discipline, de lucidité, de communication. »

Même constat pour l’entraîneur Pierric Poupet, qui reconnaît la supériorité de l’adversaire tout en soulignant la nécessité d’être parfait contre une telle équipe :

« On est tombé contre plus fort que nous aujourd’hui, plus impactant. On sait que c’est toujours la clé face à Monaco : résister à leur impact physique et leur explosivité. Quand ils jouent l’ASVEL, c’est le Monaco d’EuroLeague, donc le top niveau de l’Europe. Et face au top niveau, il faut être irréprochable sur les détails et précis sur le plan de jeu. »

Une pause bienvenue avant la reprise

Cette Leaders Cup laisse tout de même entrevoir des éléments positifs pour l’ASVEL, notamment une combativité affichée malgré les difficultés. L’équipe va désormais profiter de la trêve pour récupérer et corriger ses lacunes. « La trêve va faire du bien, évidemment. On va bien récupérer et travailler encore plus fort pour repartir de plus belle », assure Melvin Ajinça. Même état d’esprit pour Poupet, qui insiste sur la nécessité de revenir plus solides : « Les joueurs ont besoin de récupérer et on va revenir. Ils travaillent bien. »

L’ASVEL devra tirer les leçons de cette élimination avant d’affronter à nouveau Monaco en quarts de finale de Coupe de France à la fin du mois, où une revanche sera dans toutes les têtes.