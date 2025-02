Monaco surclasse l’ASVEL et retrouvera Le Mans en finale, comme en 2018

Monaco n’a plus gagné la Leaders Cup depuis 2018. Pour décrocher son troisième titre à Disneyland de suite, la Roca Team avait battu Le Mans en finale. Ce dimanche à Caen, le club de la principauté retrouvera le MSB. Car les Sarthois ont battu Saint-Quentin ce samedi 15 février et que les Monégasques ont fait de même avec l’ASVEL plus tard dans la soirée, mais avec une marge nettement plus importante (91-78).

Jusqu’à 23 points d’avance pour Monaco

Car de suspense au Palais des Sports de Caen-la-mer, il n’y a pas eu ce samedi 15 février. Après avoir encaissé 51 points en première mi-temps contre la JL Bourg ce vendredi, l’équipe de Vassilis Spanoulis avait la volonté de mieux commencer la partie. Ce qu’elle a fait avec seulement 4 points encaissés après 5 minutes de jeu, et de manière générale sur l’ensemble de la partie. « Ce soir on a fait un grand match défensivement, avec un super état d’esprit », a apprécié le technicien grec. « Derrière, on a bien bougé la balle, on a fait 22 passes décisives », a-t-il a ajouté, notant le fait que 10 de ses joueurs avaient marqué au moins un panier dès le deuxième quart-temps. Une période lors de laquelle Mike James (17 points à 5/10, 4 rebonds et 3 passes décisives pour 18 d’évaluation en 26 minutes) & co ont compté jusqu’à 23 points d’avance. Si les Rhodaniens ont réalisé un rapproché à -8 en début de troisième quart-temps, ils n’ont pas fait illusion. « On est tombé contre meilleur que nous, plus impactant », a concédé Pierric Poupet. « On a perdu un peu le fil en première mi-temps, les gars ont fait des efforts mais ça n’a pas été suffisant face à ce Monaco-là », a-t-il ajouté, regrettant également la maladresse avant la pause, malgré de bonnes situations créées.

En pleine confiance, l’AS Monaco a pu s’amuser, à l’image des actions de grande classe de Matthew Strazel (10 points à 4/5 aux tirs, 2 rebonds et 4 passes décisives pour 11 d’évaluation en 22 minutes) et d’Elie Okobo (14 points à 4/5 à 3-points et 5 passes décisives en 23 minutes) qui ont régalé le public. A eux de rester sérieux ce dimanche pour parvenir à décrocher leur quatrième Leaders Cup, faisant du club le plus titré dans cette compétition.

A Caen,