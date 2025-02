Frustré par son entame, Monaco veut mieux démarrer contre l’ASVEL

Ce vendredi, Monaco a validé son billet pour les demi-finales de la Leaders Cup en dominant la JL Bourg (101-88), mais la victoire n’a pas été simple à décrocher. La Roca Team a été mise en difficulté par une équipe de Bourg-en-Bresse agressive et inspirée en attaque en première mi-temps. À la pause, les joueurs de Vassilis étaient à -5, encaissant 51 points sur les deux premiers quart-temps.

Cependant, sous l’impulsion de Mike James (31 points) et d’Elie Okobo (18 points à 6/11, 3 rebonds et 2 passes décisives pour 19 d’évaluation en 24 minutes), les Monégasques ont haussé leur niveau défensif après la pause. Le changement d’attitude s’est rapidement ressenti : Bourg n’a marqué que 37 points en seconde mi-temps, et Monaco a pu prendre progressivement le contrôle du match.

Mike James en leader, la défense resserrée en deuxième mi-temps

Mike James a une nouvelle fois démontré l’étendue de son talent en prenant les choses en main au scoring. Il a été épaulé par Okobo, qui a insisté sur l’importance du travail collectif après le match :

« Une mauvaise première mi-temps défensive… mais on a su réagir. Si on pouvait jouer comme en seconde mi-temps dès le début, on se faciliterait la tâche. Mais ce sont des matchs couperets, l’essentiel était de l’emporter et de bien se préparer pour la suite. »

Le changement de dynamique s’est opéré grâce à une intensité défensive accrue, des switchs plus efficaces et une domination au rebond (15 prises offensives pour Monaco). Le coach Vassilis Spanoulis, bien que satisfait de la qualification, a exprimé sa frustration quant à l’entame de match de son équipe :

« Bourg n’avait rien à perdre, nous nous avions un peu de pression. Je comprends que l’on puisse être affecté par la pression en attaque, mais pas en défense. Encaisser 51 points en première mi-temps, c’est énorme pour notre défense. Je suis très frustré par la façon dont nous avons défendu en première mi-temps. En deuxième mi-temps, on a bien mieux défendu, nous avons encaissé 37 points et nous pourrions en avoir pris moins si on n’avait pas laissé des paniers à la fin. J’ai dit à mes joueurs : quelle équipe préférez-vous, celle de la première mi-temps ou de la deuxième ? Nous devons être plus consistants sur 40 minutes. Heureusement à la fin, nous avons montré du caractère. »

L’ASVEL en ligne de mire

Monaco affrontera donc l’ASVEL ce samedi soir à 20h30 au Palais des Sports de Caen-la-mer pour une place en finale. Un duel explosif entre deux des meilleures équipes françaises, habituées aux joutes européennes. Matthew Strazel, ancien joueur de l’ASVEL, s’attend à un match relevé :

« C’est une équipe de l’ASVEL qui est rodée, qui fait une meilleure saison que ce soit en championnat ou en EuroLeague que les saisons passées. Il va falloir qu’on soit concentrés, qu’on ne leur donne rien de facile parce qu’ils marchent beaucoup à la confiance et une fois qu’ils sont en confiance, ils peuvent faire très mal. »

Monaco a su éviter le piège tendu par Bourg, mais il faudra afficher un niveau de jeu plus constant pour espérer aller au bout de cette Leaders Cup.