L’ASVEL dérouillée par le Partizan Belgrade

Comme au match aller, une belle occasion se présentait pour l’ASVEL avec une équipe du Partizan Belgrade encore une fois légèrement dépeuplée en s’avançant à l’Arena de Décines ce mardi 14 janvier. Mais portée par quelques joueurs majeurs, l’équipe serbe a infligé une petite dérouillée à Villeurbanne (62-93).

What an away from home performance by @PartizanBC!#EveryGameMatters pic.twitter.com/F8JtS4vFmM

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 14, 2025