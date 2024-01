L’ASVEL, dominatrice sous le cercle, surplombe Le Mans

Alors que Paris s’était incliné un peu plus tôt dans la soirée au Rhénus, l’ASVEL n’a pas laissé passer l’occasion de creuser l’écart avec l’équipe de la capitale. En déplacement au Mans, les Villeurbannais l’ont aisément emporté (100-87).

Seulement 14 tirs tentés à 3-points pour l’ASVEL… mais 100 points marqués au final

Malgré l’absence de dernière minute de Joffrey Lauvergne (dos bloqué), l’ASVEL a pris le dessus sur Le Mans, avec une ultra-domination dans la raquette mancelle. L’écart final ne reflète pas vraiment la supériorité rhodanienne du soir puisque la marge en faveur de Villeurbanne a dépassé les 30 unités en toute fin de match (57-90, 35′).

Dans un plan de jeu très axé sur le secteur intérieur (47 tirs tentés à 2-points, seulement 14 tentés à 3-points), face pourtant à une équipe du Mans à son avantage dans ce domaine (4e équipe du championnat au rebond), Youssoupha Fall s’est régalé (21 points et 13 rebonds pour 33 d’évaluation). Malgré le récent renfort de Dragan Apic (5 points et 5 rebonds en 18 minutes de jeu), le secteur intérieur n’a pas pu faire baisser les pourcentages au tir de Mbaye Ndiaye (10 points à 4/5 à 2-points) ou Mike Scott (14 points 5/7 à 2-points). Malgré les 25 points de Trevor Hudgins, le MSB était lâché dès le retour aux vestiaires (34-54) et n’a jamais pu revenir dans la partie.

Avec cette victoire, les hommes de Pierric Poupet ont assuré les affaires courantes et reviennent à hauteur de la JL Bourg à la deuxième place du championnat (15 victoires et 5 défaites).

