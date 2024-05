L’ASVEL égalise et reprend l’avantage du terrain face à Paris

Deux jours après avoir remporté la première manche (94-81), le Paris Basketball avait l’occasion de faire le break ce samedi 25 mai à l’Adidas Arena. Pourtant, dans ce match 2, c’est Villeurbanne qui s’est imposé (85-89), récupérant par la même occasion l’avantage du terrain.

Une équipe rhodanienne beaucoup conquérante

Les matchs se suivent et ne se ressemblent pas. Dominés de la tête et des épaules en début de partie jeudi lors de la première manche, les Villeurbannais ont cette fois montré un visage conquérant d’entrée de jeu (9-9, 5′) et se sont reposés sur un très bon Paris Lee (22 points, 4 passes décisives et 3 interceptions) pour creuser l’écart. Pourtant dominés dans ces premières minutes, les Parisiens se sont appuyés sur l’efficacité redoutable de T.J. Shorts (23 points et 3 passes décisives) pour rester au contact à l’issue de dix premières minutes très accrochées (20-23, 10′).

Plus adroits sous le cercle, les Rhodaniens ont tenu tête aux Parisiens dans cette première mi-temps. Portée par la doublette David Lighty (12 points et 4 rebonds) – Joffrey Lauvergne (15 points et 7 rebonds) et grâce à une défense retrouvée, l’ASVEL a fini fort ce deuxième quart-temps pour rentrer aux vestiaires en tête (37-44, 20′).

Nadir Hifi permet à Paris d’y croire, Paris Lee termine le travail

Dès l’entame de ce troisième quart-temps, l’adresse n’a pas été au rendez-vous du côté du Paris Basketball (11:35 à 3-points au final). Pas forcément beaucoup plus en réussite dans ce secteur (8/26), l’ASVEL en a malgré tout profité pour infliger un 10-2 en cinq minutes et compter jusqu’à 15 longueurs d’avance (39-52, 25′). Bousculée et dans le dur depuis le retour des vestiaires, la formation parisienne n’a pas su trouver la clé pour enrayer la machine rhodanienne, malgré tous les efforts déployés par Nadir Hifi (27 points) pour ramener son équipe.

👀 Deux énormes tirs à trois points de suite pour Nadir Hifi !#lequipeBASKET #PlayoffsBetclicELITE pic.twitter.com/j5FPsh05RI — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) May 25, 2024

Repoussés à 11 longueurs à dix minutes du terme (55-66, 30′), les joueurs de Tuomas Iisalo ne sont pourtant pas passés loin d’inverser la tendance. À la faveur d’un gros run initié par Nadir Hifi, auteur de deux tirs à 3-points très importants, le Paris Basketball est repassé devant à moins de deux minutes de la fin (81-79, 38′). Mais l’ASVEL a encore une fois pu compter sur son homme providentiel en cette fin de saison, son meneur Paris Lee, pour reprendre l’avantage une dernière fois. Dans ce match de séries, ce sont bien les Rhodaniens qui ont eu le dernier mot.

En s’imposant à l’Adidas Arena ce samedi (85-89), l’ASVEL égalise et reprend ainsi l’avantage du terrain, elle qui recevra par deux fois lors des deux prochaines confrontations.