L’ASVEL entérine l’année sans victoire à l’extérieur du Limoges CSP !

Ce lundi 9 décembre, cela fera très exactement 365 jours, soit une année complète, que Limoges n’a pas gagné à l’extérieur en Betclic ELITE. Il restait une dernière occasion au CSP d’abroger cette série noire, sur le parquet de l’ASVEL. Mais face à Villeurbanne, les Limougeauds ont subi le même sort que lors de leurs 13 précédentes sorties loin de Beaublanc : une défaite (84-69).

😤 Solide prestation de @LDLCASVEL à l'Astroballe ⭐ Paris Lee | 16 PTS, 6 AST, 3 REB, 23 d'EVAL#BetclicELITE pic.twitter.com/Krhpjo9v3G — Betclic ELITE (@Betclic_ELITE) December 8, 2024

L’ASVEL trop forte physiquement pour Limoges

Il y avait pourtant des raisons d’espérer pour le Limoges CSP en se rendant à l’Astroballe. D’abord, la première sortie à l’extérieur de leur nouveau venu Souley Boum. Puis également la possibilité de profiter d’une équipe rhodanienne potentiellement amoindrie physiquement, après une énorme victoire face au Real Madrid en début de semaine et un déplacement à Milan vendredi soir. Mais il n’en a rien été pour les joueurs de Jean-Marc Dupraz, dominés de bout en bout par l’ASVEL.

Sans fatigue apparente, la formation de Pierric Poupet, qui pouvait compter comme trop rarement cette saison sur la quasi-totalité de son effectif (David Lighty n’est pas entré en jeu), a pris à la gorge le Cercle Saint-Pierre. « Même s’ils demeurent favoris, il faudra répondre au défi physique, les empêcher de courir et freiner leurs individualités », disait pourtant Vincent Amsellem en préambule de la rencontre au Populaire du Centre. Mais les Limougeauds ont été incapables de stopper Théo Maledon (14 points à 5/12 aux tirs, et 9 rebonds), Andre Roberson (9 points, 5 rebonds, 2 contres et 1 interception) ou encore Paris Lee (16 points et 6 passes décisives pour 0 ballon perdu), bien trop rapides ou puissants pour eux ce dimanche soir.

Disposant jusqu’à un écart de 15 points en première période (38-23, 16′), l’ASVEL n’a jamais flanché en seconde. Ou plutôt le Limoges CSP ne l’a jamais inquiétée, par manque d’adresse notamment (7/32 à 3-points) malgré une belle présence au rebond offensif (14).

Ainsi, l’ASVEL a fait le travail au terme d’une riche semaine, qui l’aura vu mettre fin à plus de deux décennies de disette contre le Real Madrid. Pour le Limoges CSP, il faudra encore patienter avant de mettre fin à sa série noire. Avec des déplacements à Saint-Quentin et Paris, pas sûr que celle-ci prenne fin avant la fin de l’année 2024…