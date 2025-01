L’ASVEL évite de justesse un braquage de Gravelines-Dunkerque

Contrairement au dimanche de Paris et Monaco, l’ASVEL a eu beaucoup plus de difficultés à se défaire de Gravelines-Dunkerque. Villeurbanne a vu le retour des Nordistes dans le dernier quart-temps et a dû s’en remettre à quelques gros tirs pour s’en sortir vainqueur à l’Astroballe ce dimanche 19 janvier (90-83).

Paris Lee et Andre Roberson en pompiers de service

Pourtant, l’ASVEL était encore confortablement installée dans sa partie au moment d’aborder le 4e et dernier quart-temps. Menant jusqu’à +14 à l’entrée des dix dernières minutes (77-63, 33′), le club rhodanien a ensuite vu Gravelines-Dunkerque lui coller un 13-0 en à peine plus de 3 minutes de jeu. Une énorme série relançant ainsi complètement la fin de match à l’Astroballe, où le BCM est même passé devant sur un gros tir extérieur de Chris Babb (80-81, 37′). Mais dans les trois dernières minutes, c’est l’ASVEL qui est parvenue à enchaîner plusieurs gros tirs d’affilées, notamment ses leaders du soir, le clutch Paris Lee (20 points dont 6/9 à 3-points) et monsieur propre Andre Roberson (18 points à 6/9).

L’extra passe de Roberson pour le sniper Paris Lee 🔥 Le shoot de la gagne pour @LDLCASVEL ? 👀 pic.twitter.com/pw5zPO1uYq — Betclic ELITE (@Betclic_ELITE) January 19, 2025

L’énorme trou d’air de l’ASVEL qui a remis en selle le BCM

Portée également par un très bon Théo Maledon, proche du triple-double (24 points, 8 rebonds et 9 passes décisives), l’ASVEL a donc garanti l’essentiel contre Gravelines-Dunkerque. Toujours sans Joffrey Lauvergne et avec un Nando De Colo très peu utilisé (3 minutes), Villeurbanne a pu compter sur une flamboyante adresse extérieure (14/23 à 3-points).

Le technicien villeurbannais Pierric Poupet regrettera surtout de la part de son équipe d’avoir donné l’opportunité d’y croire au BCM Gravelines-Dunkerque. Avec ce petit coup de pouce de l’ASVEL, mais aussi le bon match de Glynn Watson Jr. (23 points à 8/15) et le record en carrière de Valentin Chery (19 points à 9/13 et 7 rebonds), la formation de Jean-Christophe Prat n’a pas été loin de mettre fin à sa mauvaise série du moment, qui s’élève désormais à cinq revers de rang. Le club nordiste aura l’occasion d’y mettre fin face à la dernière équipe contre laquelle il est ressorti vainqueur en Betclic ELITE, avec la réception de La Rochelle le 25 janvier prochain.