L’ASVEL portée par Malonga, Tarbes revient de Hongrie avec la victoire, pas Charnay

La phase de poule de l’EuroCup continue de se dérouler sans accroc pour l’ASVEL Féminin et Tarbes. Les Lyonnaises ont facilement dominé les Tchèques de Chomutov (86-50) en s’appuyant sur Dominique Malonga (21 points à 10/14 aux tirs, 13 rebonds et 3 interceptions pour 29 d’évaluation en 23 minutes) et en faisant tourner.

La victoire a été moins importante pour Tarbes mais gagner à Szekszard (59-68), club habitué à disputer l’EuroLeague, représente une belle réussite. Le TGB a notamment tenu les Hongroises à 4 points dans le troisième quart-temps, contre 20 marqués. Malgré une réaction locale dans le dernier quart-temps, la troupe de Murjanatu Musa (23 points à 10/18 aux tirs, 18 rebonds et 4 passes décisives pour 31 d’évaluation en 35 minutes) a empoché la victoire.

En revanche, Charnay repart de Hongrie avec une défaite. Distancée par Sopron après un quart-temps (23-13), l’équipe de Stéphane Leite s’est rapprochée en milieu de troisième quart-temps avant de subir un nouvel écart pour finir à -12 (75-63).