Espoirs ELITE

L’ASVEL prête un international espoir français à l’Elan Chalon

ESPOIR ELITE - Le club villeurbannais a annoncé la signature du premier contrat professionnel de Théo Guedegbe, médaillé de bronze à l’Euro U16 et international U17 au Mondial 2024, avant de l’envoyer en prêt à Chalon pour poursuivre son développement.
00h00
L'ASVEL prête un international espoir français à l'Elan Chalon

International espoir français et joueur de l’ASVEL depuis 15 ans, Théo Guedegbe poursuit son développement à Châlon-sur-Saône en prêt.

Crédit photo : FIBA

Véritable pépinière de talents en France, l’ASVEL a choisi de ne pas entraver le développement du prometteur Theo Guedegbe (1,97 m, 18 ans). Après avoir trouvé un accord pour la signature de son premier contrat professionnel d’une durée de trois ans, le club rhodanien a annoncé le prêt de son jeune meneur du côté de l’Elan Chalon, en Espoirs ELITE.

 

International espoir depuis plusieurs années en équipe de France, Théo Guedegbe a notamment participé à l’Euro U16 en 2023 dont il est est sorti médaillé de bronze, mais aussi à la Coupe du Monde U17 l’an passé aux côtés de Nathan Soliman ou encore d’Akram Naji qu’il retrouvera à Chalon.

PROFIL JOUEUR
Theo-Guedegbe-2024.jpg
Theo GUEDEGBE
Poste(s): Arrière / Meneur
Taille: 197 cm
Âge: 18 ans (20/01/2007)
Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2024-2025 / Espoirs ELITE
PTS
9,7
#67
REB
2,4
#128
PD
5,1
#11

Le poste 1-2 est un pur produit de la formation villeurbannaise, qu’il a rejointe à l’âge de 4 ans. Catégorie après catégorie, il brille par sa vision de jeu mais aussi sa grande taille pour un joueur de son poste, jusqu’à une saison 2024-2025 prometteuse. Avec 33 minutes de jeu en moyenne, Théo Guedegbe s’est affirmé comme un élément indéboulonnable de l’ASVEL espoirs qui a fini treizième du championnat, avec qui il valait 9,7 points, 2,4 rebonds et 5,1 passes décisives.

Dans l’environnement chalonnais, neuvième d’Espoirs ELITE l’an passé, Théo Guedegbe va pouvoir “bénéficier de plus de temps de jeu et poursuivre son développement individuel” explique l’ASVEL sur ses réseaux sociaux, notamment en peaufinant son adresse aux tirs relativement basse pour le moment, avec 33% de moyenne. L’Elan Chalon a par ailleurs expliqué dans un communiqué qu’il “évoluera avec l’équipe U21” mais aussi en tant que “partenaire d’entraînement avec l’équipe pro sur le poste 1” cette saison.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
