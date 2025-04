L’ASVEL reste maître de son sujet contre la JL Bourg et Frédéric Fauthoux

Et une victoire de plus pour l’ASVEL sur la JL Bourg au 21e siècle ce vendredi 18 avril 2025 ! Déjà victorieux de 30 des 35 matchs disputés depuis l’an 2000 face à Bourg-en-Bresse, le club rhodanien a de nouveau fait parler sa supériorité dans le derby à la LDLC Arena devant plus de 11 000 spectateurs (89-80).

Un 22-2 fatal à la JL Bourg

Comme au match aller, l’ASVEL n’a pourtant pas eu la partie facile face à la JL Bourg. Dans un match de séries, le club villeurbannais a finalement donné la dernière salve déterminante en seconde période pour s’offrir une nouvelle victoire, la 20e en 26 matchs de championnat, et ainsi mettre la pression sur ses adversaires directs pour la première place.

Bien partie, l’ASVEL a cependant été mise dans les cordes par la JL Bourg en première période. En remportant le 2e quart-temps de manière autoritaire (15-32) avec une nette domination au rebond (14 prises offensives), la Jeu pensait pouvoir faire tomber le rival lyonnais dans son écrin de Décines. Il n’en a finalement rien été, l’équipe de Pierric Poupet répondant également avec une énorme série en seconde période, faisant passer le score de 54-62 à 76-64 entre la fin du 3e et le début du 4e quart-temps. Portée par l’adresse de ses joueurs d’expériences, comme Nando De Colo (14 points à 4/9 aux tirs) et David Lighty (12 points à 5/6), l’ASVEL a contrôlé la fin de match pour l’emporter sur le score de 89 à 80.

Frédéric Fauthoux irrité par l’agressivité autorisée aux Villeurbannais

Ainsi, Frédéric Fauthoux ne trouve toujours pas la clé à la tête de la JL Bourg pour vaincre le voisin rhodanien. Même si ce vendredi 18 avril, le technicien burgien et ancien assistant de l’ASVEL pointait du doigt l’arbitrage sur cette rencontre. « Félicitations à l’ASVEL, ils jouent avec ce qu’on leur donne« , déclarait-il en conférence de presse dans des propos filmés par le journaliste Ghislain Gros. « Dans le dernier quart-temps, on voulait donner le ballon à Jordan Usher mais il était pris en permanence, agripper. Je suis très furieux car le match aller, c’était un vol. Et cette fois, ça tombe, ça floppe, on autorise beaucoup de choses. »

Qui ne voudrait pas de cette confrontation ASVEL – JL Bourg en playoffs, pour un savoureux mélange de haut niveau de jeu et de tensions en coulisses ?