L’ASVEL tombe face au Maccabi Tel-Aviv et l’énorme match de Wade Baldwin IV

L’ASVEL lutte de mieux en mieux dans cette fin de saison d’EuroLeague. Mais face à un Wade Baldwin IV monumental ce mardi soir (46 d’évaluation, meilleure pointe de la saison), Villeurbanne n’a pas pu empêcher le Maccabi Tel-Aviv de l’emporter en fin de match (98-90).

Le duo Waldwin IV – Colson a eu raison du secteur intérieur de l’ASVEL

Victorieux de l’Anadolu Efes, son 2e succès à la LDLC Arena, l’ASVEL a une nouvelle fois très bien figuré face au Maccabi Tel-Aviv. Malmenés en début de match (18-9, 6′), les joueurs de Pierric Poupet ont su revenir dans l’ambiance feutré de Belgrade (ndlr : les matchs de l’équipe israélite sont délocalisés en raison du contexte géo-politique en Israël).

Grâce à un secteur intérieur fringant, avec notamment les belles prestations de Youssoupha Fall (17 points et 12 rebonds) et DeShaun Thomas (11 points à 4/7 aux tirs), l’ASVEL a même pris dix points d’avance dans le 3e quart-temps (54-64, 25′) sur un tir à 3-points de Paris Lee (17 points et 4 passes décisives). Mais dans la dernière période, le club rhodanien a subi les foudres du duo Baldwin IV (30 points et 10 passes décisives) – Colson (23 points). L’ancien joueur NBA et l’ex-Strasbourgeois ont signé 22 des 32 points des Israéliens dans le dernier quart-temps.

𝗠𝗩𝗣 𝗢𝗙 𝗧𝗛𝗘 𝗡𝗜𝗚𝗛𝗧 : 𝗪𝗔𝗗𝗘 𝗕𝗔𝗟𝗗𝗪𝗜𝗡 😳 Le combo-guard a tout simplement été intenable face à l'ASVEL ! 30 PTS 🚀

10 AST 👀

46 EVAL 💥@MaccabiTLVBC x @EuroLeague#EveryGameMatters pic.twitter.com/Vj29CABfsh — SKWEEK (@skweektv) March 19, 2024

Malgré cette défaite, l’ASVEL conserve toujours deux victoires d’avance sur la lanterne rouge, l’Alba Berlin, défait par le leader le Real Madrid. Le club villeurbannais se déplacera de nouveau ce jeudi 21 mars, dans une atmosphère autrement plus bruyante que celle de l’Aleksander Nikolic Hall, dans l’enfer du Pirée chez l’Olympiakos

Cliquez ici pour accéder aux statistiques de la rencontre