L’ASVEL toujours privée de De Colo, TLC et Lauvergne à Madrid

Comme mardi face au Fenerbahçe Istanbul, l’ASVEL tentera de s’opposer au Real Madrid sans trois joueurs majeurs ce jeudi 1er février.

En effet, Nando De Colo (mollet), Timothé Luwawu-Cabarrot (adducteurs) et Joffrey Lauvergne (malade après avoir eu le dos bloqué) sont toujours à l’arrêt informe Le Progrès. Heureusement, le leader de l’EuroLeague n’est pas au complet non plus avec les absences de Sergio Llull et surtout de son pivot Walter Tavares.

A l’aller, les champions d’Europe en titre s’étaient imposés de justesse le 28 décembre à la LDLC Arena avec une équipe déjà diminuée.

L’effectif de l’ASVEL contre le Real Madrid ce jeudi 1er février :