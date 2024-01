L’ASVEL va affronter Kaunas et Berlin à l’Astroballe plutôt qu’à la LDLC Arena

EuroLeague - L'ASVEL va affronter le Zalgiris Kaunas et l'ALBA Berlin à l'Astroballe plutôt qu'à la LDLC Arena.

L’ASVEL devait accueillir le Zalgiris Kaunas (le 4 janvier) et l’ALBA Berlin (le 12) à la LDLC Arena. Mais les billets pour ses rencontres ne se sont passez vendus et le club rhodanien a décidé de finalement disputer ces rencontres à l’Astroballe indique le média Olympique et Lyonnais.

Depuis l’inauguration de la LDLC Arena, le 23 novembre contre le Bayern Munich, l’ASVEL a joué dans ce nouvel écran face à Valence (le 8 décembre), le Panathinaikos (le 14 décembre), l’Olympiakos (le 22 décembre) et le Real Madrid (le 28 décembre). En revanche, la rencontre du 6 décembre face au Maccabi Tel-Aviv s’est déjà disputée à l’Astroballe.

Le prochain match de l’ASVEL à la LDLC Arena est ainsi programmé le 30 janvier face au Fenerbahçe Istanbul.