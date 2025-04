L’ASVEL veut jouer à Gerland pendant les travaux à l’Astroballe

Alors que l’ASVEL féminin a redonné vie au palais des sports de Gerland, l’équipe professionnelle masculine de l’institution pourrait également prendre ses quartiers dans cette enceinte emblématique.

Après les femmes, les garçons vont-ils investir Gerland ?

En effet, l’Astroballe, la salle de l’ASVEL, va subir un chantier de rénovation et de modernisation, validé par le conseil municipal de Villeurbanne en ce mois d’avril 2025, pour une livraison estimée entre 2027 et 2028. Ainsi, aux alentours de cette période, l’équipe de Tony Parker devra se trouver une autre salle où jouait la majorité de ses rencontres.

Si la LDLC Arena (12 500 places) continuera d’accueillir ponctuellement les plus grands rendez-vous de l’ASVEL, le palais des sports de Gerland (5 500 places) a les faveurs du club villeurbannais, comme l’annonce Le Progrès. En début d’année 2025, la section féminine de l’ASVEL a quitté Mado-Bonnet pour faire de Gerland sa nouvelle maison. Une salle historique et iconique, utilisée ponctuellement, mais privée de club résident depuis l’intermède JET Lyon (entre 1990 et 1996).