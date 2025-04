L’Astroballe va être modernisée : l’ASVEL devra trouver une autre salle pendant les travaux

Le conseil municipal de Villeurbanne a validé ce lundi soir une nouvelle étape majeure dans la transformation de l’Astroballe. Alors que l’antre historique de l’ASVEL fête ses 30 ans, l’enceinte du périphérique de l’Est lyonnais va faire l’objet d’un vaste chantier de rénovation et de modernisation estimé à plusieurs mois et 60 millions d’euros, avec une livraison espérée entre 2027 et 2028.

Outre la remise à niveau énergétique et l’accessibilité du site, la salle sera repensée pour accueillir également des spectacles, de l’ordre de 80 à 100, avec une capacité portée à 6 000 places (contre 5 556 actuellement) et 7 500 en version concert. Pour financer cette opération, la Ville mise sur un partenariat public-privé via la création d’une Société d’économie mixte (Semop), qui lui permettra de rester propriétaire, tout en associant des investisseurs privés (Holnest ? GL Events ? AEG ?) à la gestion et à l’exploitation du site.

« Villeurbanne doit rester la maison de l’ASVEL »

Conséquence directe pour l’ASVEL : le club devra évoluer ailleurs pendant la durée des travaux. En alternance entre la LDLC Arena et le Palais des Sports de Gerland par exemple ?

« Villeurbanne doit rester la maison de l’ASVEL », prévient le maire Cédric Van Styvendael dans les colonnes du Progrès. Elle l’est contractuellement, au moins, jusqu’au 30 juin 2027, date de la fin de la convention entre sa municipalité et le club fanion de la ville.