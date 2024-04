Laurent Legname après la courte défaite de Dijon à Bourg : « Un match courageux »

La JDA Dijon s’est inclinée 66 à 60 à Bourg-en-Bresse ce dimanche 31 mars pour la 27e journée de Betclic ÉLITE. Diminuée par les absences de Cameron Hunt, Ahmad Caver, Gregor Hrovat et Jacques Alingué, la formation bourguignonne a tenu tête au demi-finaliste de l’EuroCup.

Avec sept joueurs professionnels, Dijon était encore très diminué même si le retour de David Holston (6 points à 2/7 à 3-points et 4 passes décisives pour 2 d’évaluation en 29 minutes) a fait du bien. « C’est notre leader, notre capitaine, c’est un grand joueur, le jeu est plus facile avec lui sur le parquet, c’est super qu’il soit de retour », a apprécié l’ailier-fort Leyton Hammonds (19 points à 7/11 aux tirs et 5 rebonds) dans Le Bien Public. Toutefois, la JDA regrette cette cinquième défaite de suite qui les éloigne un peu plus du Top 8 et de la qualification en playoffs. « On était venu pour gagner, c’est décevant de perdre, même de 6 points, ajoute Leyton Hammonds. On est dans une situation où on a des blessés, mais on ne doit pas s’en servir comme excuse, on s’était préparé toute la semaine pour gagner ce match ».

« On manque toujours de créateurs sur les postes 1 et 2 » Laurent Legname, coach de la JDA Dijon

Étant donné le contexte, l’entraîneur Laurent Legname a tenu à souligner l’effort de ses joueurs. Même s’il reste tatillon. « C’est un match courageux, mais plutôt un bon match dans ce qu’on voulait faire, même s’il y a toujours des erreurs évitables, des balles perdues et des rebonds offensifs à des moments cruciaux. Mais si on nous avait dit avant le match qu’on serait à égalité avec ce roster à deux minutes de la fin, peu de gens auraient misé là-dessus. Pour ça, je félicite les joueurs », note le technicien varois. Ce dernier regrette les limites actuelles de sa ligne arrière, privée de trois joueurs (Hunt, Caver et même Hrovat). « On manque toujours de créateurs sur les postes 1 et 2. Pourtant, on a réussi à trouver des shoots plutôt ouverts, on sert bien Vita (Chikoko) au début, on alterne bien intérieur-extérieur, on est dans le match. Malheureusement, on les laisse marquer sur du jeu rapide et on savait ici qu’il fallait contrôler ça. […] Ça ressemble à nos matches contre les grosses équipes, on y est mais les absents nous font trop défaut pour gagner ces matches-là. »

Douzième de Betclic ELITE avec 16 défaites en 27 matches, Dijon doit vite retrouver un effectif plus complet pour gagner des matches et rester en course pour les playoffs. Ce samedi 6 avril, la JDA reçoit la SIG Strasbourg pour la 28e journée de championnat.