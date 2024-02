Laurent Legname : « C’était sans doute le match de trop »

La JDA Dijon a connu une semaine à deux défaites. Après avoir perdu en Ligue des Champions (BCL) contre Bonn (62-72), l’équipe de Laurent Legname a souffert à Limoges pour s’incliner 93 à 77.

Après la rencontre, l’entraîneur varois ne voulait pas blâmer ses joueurs. Déjà privés de David Holston, ils ont également du faire sans Jacques Alingué (contusion) et rapidement sans Leyton Hammonds.

« Même si je n’aime pas évoquer les blessés, on se retrouve à sept avec la blessure précoce de Leyton, a-t-il commenté dans Le Bien Public après la rencontre. Il se tord la cheville au bout de quatre minutes, et il ne pouvait plus revenir après. C’était sans doute le match de trop dans cette accumulation des matches, le septième depuis 20 jours. Avec un effectif de 10, pour jouer sur les deux tableaux, il ne faut pas de blessés et là, ce (samedi) soir, on a trois absents, et avec l’accumulation des voyages, les organismes sont fatigués. On fait un très bon premier quart offensif, on joue très bien, même si on les laisse déjà marquer 24 points. 29 au deuxième quart c’est inacceptable, on n’a plus rien respecté, on leur a donné du jeu rapide, on joue des rebonds offensifs qu’on ne doit pas jouer, et on a toujours un gros problème du rebond et en un contre un. Après c’est compliqué quand les postes 1, 4 et 5 n’ont pas de rotation. »