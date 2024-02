Limoges se reprend face à une JDA Dijon fatiguée

Sur le plan purement sportif, Limoges serait a égalité de bilan avec Dijon à l’issue de sa victoire de ce samedi soir à Beaublanc (93-77). Mais dans la réalité du CSP, celle d’une saison aux multiples tumultes, le club limougeaud se donne en vérité juste un peu d’air par rapport à la zone rouge. Un espace de plus en plus dense après la victoire de Gravelines-Dunkerque contre Blois plus tôt dans la soirée et dont il vaut éviter d’y mettre les pieds sous peine de s’engluer. Cette victoire face à Dijon, la première de Jean-Marc Dupraz sur le banc limougeaud, doit aussi « donner un nouvel élan » espère l’intérieur Alexandre Chassang. Limoges va en tout cas passer la trêve internationale avec une petite marge de deux victoires d’avance sur le BCM, première équipe relégable. Pas négligeable en période de turbulences.

Développement à venir.

Cliquez ici pour accéder aux statistiques de la rencontre