Dijon s’enlise, Laurent Legname « chagriné de voir des joueurs qui se foutent de l’esprit JDA »

« Je ne vais pas commencer à dire tout ce que je pense », a lâché Laurent Legname au cours de la conférence de presse suivant la nouvelle défaite de la JDA Dijon (85-91 contre Saint-Quentin), la quatrième d’affilée de son équipe en Betclic ÉLITE. Mais le technicien bourguignon en a tout de même dit beaucoup, revenant notamment sur les ratés du recrutement estival.

Alors qu’il n’est que l’ombre du joueur exceptionnel qu’il était il y a deux ans, Markis McDuffie fait forcément partie des flops de la JDA, tout comme Gavin Ware, auteur d’un exercice très en-dessous de ses standards pour l’instant. De même, inutilisé samedi, Joshua Obiesie recherche une porte de sortie alors que la maladresse chronique de Kyler Edwards (34%) est un vrai problème.

Au-delà du niveau sportif, Laurent Legname a surtout pointé, au micro du Bien Public, un problème d’attitude, avec certains joueurs qui ne correspondraient pas aux valeurs du club, censés reposer sur « le sacrifice et le don de soi ».

« C’est une situation difficile. Avec le staff on travaille bien, on essaie plein de choses différentes pour essayer de trouver le levier qui va à cette équipe-là et malheureusement on voit qu’à chaque fois, il y a 2-3 joueurs qui passent au travers. […] Mon boulot c’est d’essayer de sortir l’équipe de cette spirale, mais il faut le faire avec des joueurs qui adhèrent juste au niveau de la Pro A tout simplement. […] C’est une prise de conscience individuelle des joueurs, mais peut-être qu’ils ne peuvent pas le faire. Peut-être qu’on s’est planté sur le recrutement des joueurs cadres. Et ce n’est pas peut-être, on s’est planté. On a fait des bonnes pioches, Christian (Sengfelder) et d’autres où on s’est planté. On a voulu continuer à confier l’équipe à David (Holston) qui fait une super saison, avec Markis (McDuffie) en 4, faire revenir en 5 Gavin (Ware). Maintenant il faut travailler. Certains sont sur le bon chemin pour revenir et d’autres n’y arrivent pas. Ce qui me chagrine fortement, c’est que certains n’ont pas l’esprit JDA. J’aime plus que tout ce club, j’ai deux clubs de cœur le HTV et la JDA. La JDA c’est connu pour avoir cette éthique de sacrifice, de don de soi, et de voir des joueurs qui n’ont pas cela et qui s’en foutent, c’est cela qui me chagrine le plus. »