Laurent Legname débouté aux prud’hommes face à la JL Bourg

Mis à l’écart de la JL Bourg le 29 avril 2022 puis renvoyé pour faute grave le 18 mai, sur le fondement de divers motifs disciplinaires, Laurent Legname avait attaqué le club burgien aux prud’hommes, réclamant l’intégralité des salaires jusqu’à la fin de son contrat (programmé le 30 juin 2024) plus des indemnités compensatrices de congés payés. Soit une somme de 545 000 euros.

« Ce qui a été formellement reproché à Laurent Legname pour rompre son contrat à coût immédiat nul est, comme très souvent en la matère et dès lors qu’un club cherche à rompre le contrat de son entraîneur professionnel, factuellement faux, juridiquement inopérants et financièrement périlleux », expliquait, à l’époque, son avocat Xavier Le Cerf-Galle. Or, selon les informations de Radio Scoop, que nous sommes en mesure de confirmer, le technicien dijonnais a été débouté de toutes ses demandes de compensation et réparation par le Conseil des prud’hommes de Bourg-en-Bresse, qui considère donc comme fondée la faute grave retenue par la Jeunesse Laïque. Le Varois peut toutefois poursuivre la procédure en saisissant la Cour d’appel.