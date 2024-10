Laurent Legname (Dijon) : « Il y a un problème d’engagement depuis le début de la saison »

Une semaine après sa belle victoire à Bourg-en-Bresse sur un panier de David Holston, la JDA Dijon n’est pas parvenue à enchaîner à domicile. L’équipe de Laurent Legname s’est inclinée 95-88 contre La Rochelle, formation qui avait perdu ses cinq premiers matches de la saison. Le technicien varois était si énervé qu’il a envisagé d’entraîner son équipe plus tard dans la soirée, avant de se raviser. Devant la presse, l’ex-coach du HTV, la JL Bourg et du BCM Gravelines-Dunkerque n’a cependant pas mâché ses mots.

« Il n’y a pas que le premier quart (32 points encaissés, NDLR) qui ne va pas, explique Laurent Legname dans Le Bien Public. Il y a un problème (d’engagement) depuis le début de la saison. Il n’y a pas grand-chose à dire quand on prend 95 points à domicile contre La Rochelle, avec tout le respect que j’ai pour cette équipe, Le résumé, c’est la première action du match, on leur dit que ça commence avec un système pour shooteurs. Résultat on est à 2-3 mètres du premier shooteur, et on prend un 3-0 d’entrée. Dans tout sport collectif, ça commence par l’engagement, on l’a eu 25 minutes contre Paris, quasiment la totalité du match à Bourg, et ce soir on l’a pas eu, il faut respecter les basiques, et respecter l’adversaire. Dès qu’on oublie cela… »