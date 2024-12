Laurent Vila après Strasbourg – ASVEL : « Il faut se servir de ce match lors de moments plus difficiles »

Le début de saison de la SIG Strasbourg n’a pas été tout rose mais ce dimanche l’équipe alsacienne a battu l’ASVEL, qui restait sur une grosse victoire face à l’Anadolu Efes Istanbul. La troupe de Laurent Vila a vu son avance fondre en fin de match mais a conservé 2 points d’avance (77-75). De quoi satisfaire le coach catalan, qui espère ramener la SIG en playoffs cette saison :

« C’était un beau visage de notre équipe ce (dimanche) soir, a-t-il commenté*. Il y a eu beaucoup de solidarité. Je pense que les absents ont aidé en ce sens. On a vu une bonne alchimie sur le terrain. Il y a eu une belle circulation de balle et une grosse d’énergie en défense. Je suis très content et très fier des joueurs. Tout le monde a fait les efforts peu importe les postes et les positions. On s’est battu jusqu’au bout et on a cru en notre chance. Les sportifs de haut niveau arrivent à se relever après les défaites. Notre équipe a été capable de bien réagir. On se devait de montrer un autre visage à nos supporters. Il faut se servir de ce match lors de moments plus difficiles. »

Très important, le vétéran Hugo Invernizzi (14 points, 7 rebonds et 5 passes décisives) est également revenu sur la rencontre* :

« On est content de ce qu’on a fait. Les trois dernières sorties étaient mauvaises. Les différents blessés nous ont poussé à nous surpasser. Quand on joue ensemble, on est une très bonne équipe. C’est bien qu’on réussisse à le faire, maintenant, il va falloir réitérer quand on sera au complet. C’est un match qui n’est pas loin d’être parfait. C’est une équipe nouvelle, on joue un match par semaine donc quand on perd, on peut cogiter un petit peu plus. Pour le moment, on est sur courant alternatif, l’objectif est d’être plus régulier après Noël. Il faut qu’on réussisse à se mettre dans le match dès le début. C’est un match avec un scénario incroyable. »