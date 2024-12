Laurent Vila encense Nathan De Sousa : « L’avenir lui appartient »

Ce samedi, la SIG Strasbourg reçoit Cholet Basket pour la 11e journée de Betclic ÉLITE. Ce sera l’occasion pour Laurent Vila de retrouver son ancien club, qui est le leader surprise du championnat à l’heure actuelle. Un statut de surprise que confirme le technicien catalan dans une entrevue accordée à Ouest-France. « Pour moi, clairement, c’est l’équipe surprise du championnat. Surprise par le fait, un, de se hisser comme ça au premier rang du championnat, et deux, d’être quasi invaincu sur ce début de saison, que ce soit en FIBA Europe Cup ou en Betclic ÉLITE. »

Plus que les bons résultats, l’ancien formateur de l’Élan béarnais a été marqué par les relations personnelles qu’il a pu nouer dans les Mauges. Et notamment avec plusieurs joueurs, comme Nathan De Sousa (1,87 m, 21 ans), qu’il a pu encadrer sur place. Meneur leader de la génération 2003 vice-championne d’Europe 2019 à Udine (Italie), le Picard était revenu par défaut à Cholet à l’été 2023. Sous contrat, il semblait être là le temps d’être à nouveau prêté. Mais finalement, Laurent Vila l’a intégré à son effectif et Nathan De Sousa s’est imposé. Cette saison, encore plus avec la blessure de T.J. Campbell, il a encore passé un cap. Avant de se déplacer en Alsace, l’ancien meneur de l’Alliance Sport Alsace est tout simplement le cinquième meilleur passeur de la division (6,1 par match) en seulement 18 minutes par match. Mais c’est sur son engagement qu’il a toujours su se démarquer.

« Quand je l’ai découvert, j’ai découvert surtout un mort de faim, un joueur qui n’a pas peur de rien, qui n’a pas froid aux yeux, qui est un vrai compétiteur, porté par son énergie, son ambition. Et attention, son ambition est tout à fait normale, c’est celle d’un compétiteur qui veut y arriver, qui veut gagner des matches et qui amène toute son énergie sur le terrain. Il n’a peur de rien, et c’est le caractère qu’il faut pour s’imposer. »

Gérald Ayayi également complimenté par Laurent Vila

A 21 ans, Nathan De Sousa semble désormais être devenu un vrai général. « Il devient un meneur qui peut gérer les tempos, ou en tout cas qui peut accélérer le jeu. Il devient un très bon passeur. » En tant qu’assistant-coach de Frédéric Fauthoux en équipe de France, Laurent Vila garde un œil sur son ancien joueur.

« Clairement, s’il continue comme ça, parce qu’il s’impose dans une équipe qui est première de la division, avec une véritable compétence aujourd’hui, qui est celle d’être un vrai créateur pour les autres, en plus d’être aussi un redoutable défenseur, l’avenir lui appartient. Et bien sûr que tout le monde, au niveau de l’équipe de France, est capable de se dire qu’il faut le regarder. Mais il y a du monde à son poste, et ça, c’est très bien pour le basket français. »

Nathan De Sousa n’est pas le seul Choletais à être adoubé par son ancien coach. L’ancien meneur de l’USA Toulouges dresse également les louanges de Gerald Ayayi (1,91 m, 23 ans). « Vu ce que je vois de lui cette année et connaissant son goût pour le travail, je pense qu’il est loin d’avoir atteint sa limite. » Mais ce samedi au Rhénus, il espère que ses deux anciens poulains seront un peu en retrait, avant de reprendre leur marche en avant.