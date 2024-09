Laurent Vila pressenti, Kenny Atkinson parti pour rester : quel staff pour Frédéric Fauthoux en équipe de France ?

Alors que Frédéric Fauthoux devrait prendre les commandes de l’équipe de France, Ouest France a largement dévoilé la composition du nouveau staff des Bleus. Avec un premier départ majeur : celui de Ruddy Nelhomme (52 ans), le bras droit historique de Vincent Collet, de toutes les campagnes depuis la Coupe du Monde 2010.

Selon nos confrères d’Ouest France, le Guadeloupéen pourrait être remplacé par Laurent Vila (48 ans). Ou le retour d’une double casquette à la SIG Strasbourg, le club le plus habitué à la collaboration avec les sélections nationales entre Vincent Collet, Lassi Tuovi et Luca Banchi… Le meilleur coach 2023 de Betclic ÉLITE viendrait ainsi former une connexion paloise avec Freddy Fauthoux, puisqu’il est aussi un historique de l’Élan Béarnais, salarié de 1999 à 2006, puis de 2010 à 2021, entraînant toutes les équipes possibles des cadets France à la Pro A. Les deux hommes sont amis de longue date. « J’ai vraiment appris à le connaître quand j’ai arrêté de jouer et que j’ai coaché la N3 de Pau », racontait le Bressan, à propos de son collègue, lors d’un entretien croisé accordé à Sud Ouest en 2019. « Je me suis aperçu qu’au-delà de ses connaissances basket, il s’intéressait à tout un tas de domaines parallèles : la préparation mentale, physique, le management. Je savais qu’il était passionné, mais pas à ce point. »

Adjoint de Toupane en 2015 avec Freddy Fauthoux

Par ailleurs, Laurent Vila a déjà fait partie du giron fédéral, officiant plusieurs étés dans le staff de Jean-Aimé Toupane avec les U20. Champion d’Europe en 2010, et quintuple médaillé par ailleurs (argent en 2009 et 2012, bronze en 2011 et 2017), l’ancien technicien de Cholet Basket a côtoyé de nombreux cadres actuels de l’équipe de France lorsqu’ils transitaient par les Bleuets : Evan Fournier, Rudy Gobert, Mathias Lessort, Guerschon Yabusele, voire aussi Élie Okobo, Timothé Luwawu-Cabarrot, Sylvain Francisco ou Thomas Heurtel. En 2015, les deux adjoints de Jean-Aimé Toupane se nommaient même… Frédéric Fauthoux et Laurent Vila.

Plébiscité par les joueurs au terme de sa première campagne avec les Bleus, Kenny Atkinson (57 ans) devrait rester en place annonce également Ouest France. Dans l’incapacité de devenir sélectionneur puisque sa fonction d’entraîneur à Cleveland le privera forcément des fenêtres internationales, le technicien des Cavaliers pourrait continuer ses missions l’été pour les grandes compétitions, de même que Pascal Donnadieu, dans un « rôle plus consultatif ».