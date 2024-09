Frédéric Fauthoux devrait bien être le prochain sélectionneur de l’équipe de France !

Frédéric Fauthoux devrait bien être le successeur de Vincent Collet à la tête de l’équipe de France. Selon nos informations, l’actuel entraîneur de la JL Bourg sera nominé par la FFBB comme sélectionneur des Bleus.

Sans surprise, c'est Frédéric Fauthoux qui va succéder à Vincent Collet au poste de sélectionneur de l'équipe de France masculine. Sa première mission ? Battre Chypre deux fois en novembre. L'annonce pourrait se faire en marge du média day de la LNB, le mercredi 18 septembre. https://t.co/7bJJQO77CP — Gabriel Pantel-Jouve (@GabrielPJ_) September 9, 2024

Candidat de longue date

« Oui, je monte bien à Paris demain… mais pour voir ma copine ! Et ça, je pense que ça n’intéresse personne ! » Dimanche soir, Frédéric Fauthoux était encore d’humeur badine quand on lui demandait s’il avait prévu un crochet par le siège de la Fédération Française de Basket-Ball ce lundi. Favori à la succession de Vincent Collet, l’entraîneur de la JL Bourg bottait logiquement en touche. « J’attends patiemment, on verra bien ce que la FFBB décidera. » Or, selon nos informations, le choix fédéral est arrêté : ce sera bien lui.

Cela faisait un bail que Frédéric Fauthoux et la sélection tricolore se tournaient autour. Car le coach de la JL Bourg est un candidat de longue date, connaissant bien les deux managers de l’EDF (ex-coéquipier de Boris Diaw à Pau, ex-joueur de Frédéric Sarre à Pau, qui fut aussi son GM à Bourg-en-Bresse jusqu’à l’année dernière). Déjà avant les JO de Tokyo, en mars 2020, Frédéric Fauthoux se disait « intéressé » auprès du Parisien. Tout récemment, le technicien de 51 ans révélait au Progrès qu’il avait été reçu, comme d’autres coachs, il y a quelques mois par la fédération : « J’ai pu expliquer ce que je pouvais apporter à ce poste-là. Ce n’est pas nouveau, j’ai cet objectif depuis plusieurs années. Tout le monde aimerait sélectionner et entraîner cette équipe de France. »

Un jeu attrayant avec la JL Bourg

Au-delà de l’envie et de son statut d’ancien international (47 sélections, médaillé de bronze à l’EuroBasket 2005), Frédéric Fauthoux dispose également d’un certain crédit pour accéder à une telle fonction. Ancien entraîneur de l’Élan Béarnais et du Paris-Levallois (2015-2022), il a mené la JL Bourg vers quelques sommets depuis 2022. Avec un jeu attrayant, la Jeu a atteint sous ses ordres une finale de Leaders Cup en 2023 ou encore celle de l’EuroCup en 2024. Le père de Marine Fauthoux a également pris le soin de négocier la possibilité d’une double casquette club – équipe de France avec son président Julien Desbottes. Quand on vous dit que Frédéric Fauthoux pense aux Bleus depuis longtemps…

Champion d’Europe cadets en 2014 avec la génération 1998 (en tant qu’adjoint de Bernard Faure), Frédéric Fauthoux va donc désormais se retrouver tout en haut de la pyramide des équipes de France. Avec la lourde de tâche de succéder à Vincent Collet, coach le plus victorieux de l’histoire des Bleus.