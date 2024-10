Laurent Vila promu adjoint de l’équipe de France : « Une vraie fierté et un honneur »

Au moins, Laurent Vila ne sera pas dépaysé. Le technicien strasbourgeois est habitué à consacrer ses étés à l’équipe de France, champion d’Europe juniors en 2010 au sein du staff de Jean-Aimé Toupane, et quintuple médaillé par ailleurs (argent en 2009 et 2012, bronze en 2011 et 2017). En 2015, il a même partagé les responsabilités d’adjoint chez les Bleuets avec un certain Frédéric Fauthoux. Mais cette fois-ci, ce sera la vraie équipe de France, celle des A.

Six ans après sa dernière campagne international en U20, le nouvel entraîneur de la SIG a été officiellement nommé assistant de Frédéric Fauthoux, au même titre que Bryan George. « Laurent est un gros travailleur », justifie le nouveau sélectionneur des Bleus. « Il a une connaissance très large dans le basket. On échange régulièrement et ça nous apporte. » Soit la filière paloise à la tête de l’équipe de France, puisque les deux hommes se connaissent depuis que le Landais était à la tête de Pau-Nord-Est et le Catalan aux commandes du centre de formation de l’Élan Béarnais.

« C’est pour moi une vraie fierté et un vrai honneur que d’être appelé dans le staff technique de l’équipe de France, aux côtés de Freddy Fauthoux« , a souligné Laurent Vila dimanche en conférence de presse à Monaco. « Je suis très reconnaissant envers la fédération et envers Freddy pour leur choix. Je dirais presque que c’est une forme de satisfaction mais cela ne dure qu’un instant car on sait qu’il y a un vrai challenge derrière. Le travail sera dur car il faudra être présent pendant les fenêtres internationales, car il faudra trouver les solutions pour faire une belle équipe, pour faire en sorte que l’équipe de France continue à gagner. C’est un véritable défi et je suis prêt à donner 100%. J’ai hâte que l’on commence à travailler ensemble, sûrement dès cette semaine par visio ou téléphone, puis qu’on se retrouve pour la première fenêtre contre Chypre car c’est une belle aventure qui commence pour moi. Il y a beaucoup de nouveautés au sein du staff : on sait que l’équipe de France est parfois renouvelée, qu’il y a des socles qui restent mais qu’il y a des remises en questions permanentes. Il faut toujours trouver les bonnes solutions pour avancer et c’est ce qui est excitant. »

Propos recueillis à Monaco,