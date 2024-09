Officiel : Frédéric Fauthoux et Jean-Aimé Toupane sélectionneurs des équipes de France A jusqu’en 2028 !

Frédéric Fauthoux et Jean-Aimé Toupane seront bien les entraîneurs des équipes de France post Jeux olympiques de Paris 2024. Comme annoncé, les deux techniciens ont été présentés par la Fédération Française de Basket-Ball (FFBB) ce mercredi 25 septembre.

Jean-Aimé Toupane jusqu’au Jeux olympiques de Los Angeles

Arrivé au poste de sélectionneur des Bleues en novembre 2021, Jean-Aimé Toupane va y rester jusqu’en 2028, avec en point de mire les Jeux olympiques de Los Angeles. « Je suis ému, très heureux de poursuivre l’aventure car je pense qu’il est possible de faire mieux et je n’ai aucun doute sur le fait qu’on y arrive », souriait l’ancien entraîneur du Stade Clermontois. Comme obtenir un titre par exemple. Mais après un début d’aventure compliqué, encore récemment à l’EuroBasket 2023, Jean-Aimé Toupane a fait taire toutes les critiques ou presque. Notamment avec la dernière médaille d’argent aux JO de Paris 2024. La décision de reconduire le Franco-Sénégalais est en tout cas logique pour le DTN, Alain Contensoux, au vue de « ses résultats, sa solidité dans ses choix, pas toujours évidents, et la clarté dans son projet de jeu ».

Restera à définir pour Jean-Aimé Toupane les contours de son nouveau staff, dont ne fera pas partie Cathy Melain. Cette dernière va notamment poursuivre son travail comme entraîneur de l’équipe « Juniors » évoluant en LF2 au Pôle France BasketBall – Yvan Mainini (INSEP), dont Jean-Aimé Toupane en est le directeur technique.

Jean-Aimé Toupane prolongé 💪 Médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de Paris 2024, le coach des Bleues poursuit l'aventure 🙌#PassionnémentBleu pic.twitter.com/JBUz26nU3w — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) September 25, 2024

Frédéric Fauthoux nominé jusqu’en 2028 également !

Ancien international français (47 sélections, médaillé de bronze à l’EuroBasket 2005), c’est désormais comme sélectionneur que Frédéric Fauthoux va représenter l’équipe de France. « Tout comme son homologue de l’équipe féminine, son contrat porte jusqu’aux JO de Los Angeles en 2028. « Nous avons déterminé un profil adapté pour prendre la suite de Vincent Collet, soutient le DTN Alain Contensoux. Un coach français, qui connaissait bien le niveau international, capable des jeunes à fort potentiel, et attaché à l’équipe de France, ainsi qu’une disponibilité sur les fenêtres internationales comme l’été »

La première mission de Frédéric Fauthoux débutera à Chypre en novembre, dans le cadre des qualifications à l’EuroBasket 2025. Dans sa nouvelle mission, l’entraîneur de la JL Bourg sera assisté de Laurent Vila (SIG Strasbourg). Pour le second assistant, c’est un membre du staff de Vincent Collet qui est promu, en la personne de Bryan George, membre du staff des Atlanta Hawks en NBA. Autrement, on retrouvera Pascal Donnadieu dans un rôle de coach-consultant, Joseph Gomis pour le développement personnel et Maxime Chiron en coordinateur vidéo.

« Cette nomination, c’est quelque chose de très important dans une vie, souriait Frédéric Fauthoux. […] Je donnerai tout ce que je peux pour que l’équipe de France reste tout en haut du basket mondial ».