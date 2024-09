Jean-Aimé Toupane prolongé à la tête de l’équipe de France jusqu’en 2028 ?

Qui aurait pu prévoir cela, le 11 novembre 2021, lorsque Jean-Aimé Toupane (66 ans) démarrait son mandat de sélectionneur par une claque en Ukraine (71-90), avant de connaître des qualifications pour la Coupe du Monde tout aussi poussives en février 2022, avec une défaite face au Nigeria (65-67) puis une déroute absolue contre la Chine (70-103) ?! Le Franco-Sénégalais était alors la cible d’un procès en légitimité, loin d’être illogique au vu de son passé dans le basket féminin : inexistant.

Trois ans plus tard, l’ancien entraîneur du Stade Clermontois a (presque) fait taire toutes les critiques, sur la base d’une année 2024 fabuleuse. Encore très contesté l’an dernier, au terme d’un EuroBasket où sa décision de se passer de Marine Johannès (qui ne pouvait participer à toute la préparation en raison de la WNBA) avait quasiment autant crispé que le résultat final (3e), Jean-Aimé Toupane a pourtant mené les Bleues vers la deuxième finale olympique de leur histoire, embêtant comme jamais les Américaines, que l’on pensait intouchables, sur la dernière marche (66-67).

Du changement dans le staff ?

Le fruit d’un message martelé, rabâché, depuis l’automne 2021, qui a enfin porté ses fruits. « Il faut du temps pour faire les choses bien », plaidait Gabby Williams en plein milieu des JO. « Avec un peu de temps, on a enfin capté ce qu’il veut mettre en place. » Ainsi, avec un tel aboutissement, le vice-champion olympique était en position de force pour rester à la tête des Bleues, si tel était son souhait, comme il l’avait suggéré après la demi-finale. .« J’espère que je ne vais pas arrêter demain. J’ai 20 ans dans ma tête (sourire). Cette finale, ce n’est pas forcément un aboutissement, c’est une étape. »

Selon nos informations, Jean-Aimé Toupane va bien repartir pour un nouveau cycle de quatre ans aux manettes de l’équipe de France. Si rien n’est signé, le sélectionneur et la fédération seraient d’accord sur les bases d’une prolongation jusqu’à Los Angeles 2028, englobant donc l’EuroBasket 2025, la Coupe du Monde 2026 et l’EuroBasket 2027. En revanche, le staff technique pourrait être fortement modifié, avec les deux principaux adjoints, Cathy Melain et David Gautier, qui s’orienteraient vers des fins de mission.