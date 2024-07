Gabby Williams : « C’est l’intensité qu’Aimé veut de nous »

Auteur d’un match de patronne, Gabby Williams (12 points à 5/10 aux tirs, 8 passes décisives, 3 rebonds et 5 interceptions pour 20 d’évaluation en 25 minutes) a guidé l’équipe de France vers la victoire contre le Canada (75-54) pour sa première rencontre du tournoi olympique. L’ailière des Bleues est revenue sur ce succès inaugural devant la presse après la rencontre :

Le premier quart-temps, ‘gagné’ par le Canada (15-18)

« On était un peu nerveuses au premier quart-temps, c’est normal. Après, je pense qu’on a montré nos principes, qu’on travaille depuis deux mois. Le deuxième quart-temps, c’est comme ça qu’on veut jouer. C’est l’intensité qu’Aimé veut de nous. C’est ce qui a fait la différence. La défense, c’est notre identité. On se fait confiance. Je sais que je peux prendre un peu plus de risques pour aller piquer une balle, aller plus haut, parce que je sais qu’il y a quelqu’un derrière moi. »

La performance de Marième Badiane, meilleure marqueuse des Bleues ce lundi

« C’est une des joueuses les plus constantes depuis un moment. Je lui fais 100% confiance, j’adore jouer avec elle. Quand on est un peu dans le mal, je sais que je peux chercher “Badou”. Elle montre vraiment des choses très très matures. Elle a toujours été solide. Je suis contente de voir qu’elle a plus de responsabilités, qu’Aimé (Toupane) lui fasse confiance. Nous aussi on est derrière elle. »

L’impact de Leïla Lacan en sortie de banc

« C’est énorme, ce qu’elle a fait aujourd’hui. Arriver dans une salle comme ça à 20 ans, ce n‘est pas facile. Même moi j’étais stressée, et ce n’était pas la première fois devant autant de gens donc je peux imaginer. Je suis hyper fière d’elle. Ça montre aussi le travail effectué depuis deux mois grâce à ce qu’elle a fait tout l’été. »

8 passes décisives : une Gabby Williams encore plus polyvalente

« C’est mon rôle de prendre des responsabilités, de créer pour moi-même et pour les autres. Aimé a été clair sur cela. Donc je suis forcément contente de mon match aujourd’hui. Je veux faire mieux mais c’est un bon début.

Un message envoyé face au Canada ?

« Oui, je pense, parce que c’est la même équipe qui nous a battu il y a deux ans. Ça montre qu’on a vraiment grandi, qu’on a vraiment changé. La culture qu’Aimé veut mettre en place : il faut du temps pour faire les choses bien. Ce n’est pas facile mais si ça l’était, tout le monde le ferait. Avec un peu de temps, on a enfin capté ce qu’il veut. »

La défaite de l’Australie contre l’Australie, un bonne opération pour la 1ère place du groupe B ?

« La première place, ça ne va pas être facile. Ça va être un bon challenge pour nous. Je suis très contente de jouer le Nigeria après le Canada, qui sont deux équipes très différentes. Ça va nous préparer pour les matches qui suivent. »

L’ambiance au Stade Pierre Mauroy

« J’ai failli pleurer pendant la Marseillaise. C’était un moment incroyable. C’est la première fois que je jouais devant toute ma famille (ses cousins, ses tantes, ses frères et sœurs américains et sa mère). Il y avait beaucoup d’émotions ce soir et je suis contente d’avoir obtenu un bon résultat. […] J’ai connu ces atmosphères avec Connecticut, dans les Final Four, et cela m’a aidé à gérer le stress. Je me suis répétée que j’avais déjà vécu ça pour me calmer (rires). »