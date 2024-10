Laurent Vila (Strasbourg) : « On voit ce que l’équipe est capable de faire »

Six jours après sa large victoire face à Nancy, la SIG Strasbourg a enchaîné avec un nouveau succès autoritaire, contre le Limoges CSP. Les Alsaciens ont battu leurs visiteurs du soir sur le score de 110 à 90. De quoi signer une troisième victoire en six matches et ainsi équilibrer leur bilan. Les progrès sont manifestes pour la formation de Laurent Vila. Le technicien catalan semble convaincu après cette sortie réussie au Rhénus.

« C’était un match plein avec une bonne intensité avec quelques hauts et bas malgré tout, a-t-il déclaré après la rencontre. Nous avons régulièrement fait un écart, mais ils sont revenus régulièrement à 10 points. Nous avons été consistants et on finit avec un score dans les deux sens parce qu’il ne faut pas oublier qu’ils finissent avec 90 points. On a vraiment un premier cinq qui a bien commencé le match et qui a mis de l’intensité d’entrée. Ensuite, les joueurs remplaçants ont augmenté le rythme. Nous avions du jeu de transition et le ballon circulait très bien aussi. On finit la mi-temps avec de l’écart et on reprend avec de bonnes intentions. On a bien dominé à l’intérieur, on a servi (Brice) Dessert et (Vitalis) Chikoko. On voit ce que l’équipe est capable de faire, mais on doit progresser sur la gestion du ballon. On doit faire moins d’erreurs sur les axes défensifs travaillés. Il faut qu’on soit très consistant. La défense doit être un socle très consistant. »