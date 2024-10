Avec 110 points inscrits, Strasbourg livre son match référence contre Limoges

Entre Strasbourg et Limoges, en ouverture de la 6e journée de Betclic ELITE, on attendait un record historique. Celui de Nicolas Lang et du nombre de tirs à 3-points inscrits en Betclic ELITE. À la place, on a eu droit à une nouvelle meilleure marque personnelle, celle de Brice Dessert et ses 25 points. L’intérieur strasbourgeois, bien aidé par son meneur Edon Maxhuni (22 points), ont été les grands artisans de la large victoire de Strasbourg sur le Limoges CSP ce vendredi 25 octobre (110-90).

𝗟𝗘 𝗦𝗛𝗢𝗪 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗦𝗜𝗚 🔥@sigstrasbourg remporte ce match d'ouverture de la 6⃣e journée de #BetclicELITE au Rhenus par 20 points d'écart ! 😳 L'attaque alsacienne aura été portée par notamment 5⃣ joueurs auteurs de 14 PTS ou ➕ chacun ! pic.twitter.com/RRCQV0Fisa — Betclic ELITE (@Betclic_ELITE) October 25, 2024

Le record de Nicolas Lang repoussé à plus tard

Pourtant, c’était écrit que Nicolas Lang (20 points dont 2/5 à 3-points) allait battre le record de tirs à 3-points inscrits en Betclic ELITE, désormais co-détenu avec Eric Micoud pour une poignée de jours encore. Le brouillon de l’article à ce sujet était même déjà rédigé. Avec « seulement » 3 tirs à rentrer, lui qui y est toujours parvenu cette saison, dans son Alsace natale et devant sa famille, tous les ingrédients étaient réunis pour que le record tombe. À un détail près : son adversaire du soir et ancienne équipe, la SIG Strasbourg, qui a étouffé le CSP dans la plupart des secteurs.

🎯 | Nicolas Lang égale le record d’Eric Micoud avec 755 tirs à 3 points inscrits en LNB ! 🔝🤝

RDV le 1er novembre en exclusivité sur DAZN pour le voir tenter d’établir un nouveau record ! #BetclicELITE pic.twitter.com/0ihMoYzdLU — DAZN France (@DAZN_FR) October 25, 2024

L’axe1-5 Maxhuni – Dessert en fusion

À l’intérieur d’abord, avec le recordman de la soirée, Brice Dessert (2,12 m, 21 ans). Auteur de sa meilleure marque en carrière sur une rencontre (25 points à 11/13 aux tirs), cette dernière aurait même pu être beaucoup plus importante sans son pêché mignon, les lancers francs (3/9). Inarrêtable dans la raquette des deux côtés du parquet, il a également capté 12 rebonds dont 6 offensifs, terminant avec 27 d’évaluation. Sur les extérieurs, c’est Edon Maxhuni (1,88 m, 26 ans), dont le retour depuis 3 matchs est salvateur pour la formation de Laurent Vila, qui a orchestré la belle prestation strasbourgeoise. Le Finlandais a piqué le costume d’artilleur de la soirée à Nicolas Lang en étant irrésistible derrière l’arc, avec 5 tirs à 3-points inscrits sur 7 tentatives pour totaliser 22 points.

Face à un Limoges CSP qui n’y arrive pas en dehors des murs de Beaublanc depuis la fin de saison dernière (12 défaites consécutives à l’extérieur en Betclic ELITE), Strasbourg a donc dominé les débats. Dans la continuité de sa doublette de victoires contre le SLUC Nancy, la SIG a rapidement pris le large face aux Limougeauds. Malgré deux tirs à longue distance très tôt dans la partie de Nicolas Lang (les seuls de la soirée), l’avance strasbourgeoise était déjà de 15 points à la mi-temps (51-36). Intransigeant à l’intérieur, perforant pour s’engouffrer dans les intervalles, le club alsacien a poursuivi en seconde période pour livrer sa meilleure prestation de l’exercice. Cette dernière a été ponctuée d’un record de la saison avec 110 points marqués au total. Ce vendredi soir, les records étaient définitivement pour Strasbourg…