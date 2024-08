Le circuit international de basket 3×3 est de retour ce vendredi 16 et samedi 17 août à Lausanne, en Suisse. Pour l’occasion, deux équipes françaises, Paris et Marseille, seront engagées sur ce Masters, pour la 2e fois cette saison.

🔥 #3x3WT 🤝 Lausanne! 🇨🇭

👀 A look back at the history of #3x3WTLausanne by the numbers! 🤩 pic.twitter.com/UQTchMEikE

— 3×3 Basketball |FIBA3x3 (@FIBA3x3) August 15, 2024