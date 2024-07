L’Australie démarre bien son tournoi olympique, l’Espagne moins

L’Australie s’est imposée 92-80 face à l’Espagne en ouverture du tournoi olympique masculin. Dans un stade Pierre Mauroy rempli (27 000 spectateurs), les Boomers ont mené de bout en bout, en grande partie grâce à son quatuor Mills – Giddey – Daniels – Landale (69 points en cumulé, 80 d’évaluation sur 118).

L’Espagne revient mais craque

Lancés par Josh Giddey, l’Australie, pourtant privée de Dante Exum et Duop Reath – Joe Ingles n’a joué que 2 minutes -, a vite pris plus de 10 points d’avance (31-17, 9′). Mais l’infatigable Espagne est revenue grâce aux paniers à 3-points de Sergio Llull (17 points à 5/15 à 3-points) et de Santi Aldama (27 points). La Roja a durci le jeu au deuxième quart-temps, où une altercation entre Giddey et Usman Garuba a donné le ton. Si la sélection de Sergio Scariolo s’est dangereusement rapprochée au milieu des troisième et quatrième quart-temps (60-56, 25′, puis 75-71, 35′), avec le retour de la célèbre défense box and one permettant à Alberto Diaz de se charger du cas Patty Mills (19 points à 6/12 aux tirs, dont 3/6 à 3-points, en 29 minutes), l’Australie a refait l’écart dans le final. De quoi finir à un point-average de +12, très utile dans un groupe A considéré comme le groupe de la mort.

Les enseignements d’Australie – Espagne (92-80) : L’Australie, c’est du sérieux . Malgré les forfaits de deux joueurs NBA, les Boomers ont fait la course de bout en bout. Très attendu sur sa faiblesse principale, le tir extérieur, Josh Giddey a guidé les siens (17 points à 7/12 dont 2/4 à 3-points, 8 rebonds et 8 passes décisives, avec peu de déchet (4 balles perdues en 29 minutes). A contrario, Lorenzo Brown a peiné à embarquer les siens (3/10 aux tirs, 7 balles perdues, le pire +/- avec -17).

