L’Australie finit en bronze, la Belgique échoue dans sa quête de médaille olympique

L’Australie a remporté la médaille de bronze du tournoi olympique 2024 après avoir battu la Belgique 85 à 81 lors de la petite finale. C’est la première médaille olympique de l’Australie depuis sa médaille de bronze en 2012, à Londres.

Dans un match très serré, avec 15 changements de leaders, les Opals auront été plus consistantes, à l’image de leur tournoi (4 victoires, 2 défaites, contre 2 victoires et 4 défaites pour les Belgian Cats).

Le chantier d’Ezi Magbegor

Sans doute lessivées après leur combat contre l’équipe de France vendredi soir, les Belges ont tenu tête grâce à leur savoir-faire collectif mais aussi leur star Emma Meesseman (23 points à 10/19 aux tirs et 5 rebonds), le réveil de Julie Vanloo (26 points à 9/14, dont 4/8 à 3-points, et 11 passes décisives) et la partie consistante d’Antonia Delaere (15 points à 6/10, 3 rebonds et 3 passes décisives en 40 minutes). Seulement, la défense de zone des Belgian Cats a été sanctionnée au cœur du quatrième quart-temps et surtout, Kyara Linskens ayant éprouvé des difficultés ce dimanche (9 points à 3/12), le reste de la sélection n’a marqué que 17 points.

En face, Ezi Magbegor a dominé comme jamais auparavant dans ce tournoi. L’intérieure de Prague a cumulé 30 points à 12/17 aux tirs, 13 rebonds et 3 passes décisives pour finir à 45 d’évaluation ! De quoi aller chercher sa première médaille olympique, et la dernière de Lauren Jackson après celles de… 2000, 2004, 2008 et 2012.