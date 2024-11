Le 10-0 des Cavaliers de Kenny Atkinson : le meilleur départ depuis presque 10 ans en NBA !

Il n’y a pas que des Français pour surfer sur la belle vague olympique des Bleus, médaillés d’argent à Paris en août dernier. Il y a également l’Américain Kenny Atkinson, adjoint de Vincent Collet cet été, qui semble être revenu outre-Atlantique sur son petit nuage olympique. Promu entraîneur principal des Cleveland Cavaliers cet été, quatre ans après sa dernière expérience de head-coach à Brooklyn, l’ancien joueur du championnat de France vit un début de saison idyllique. Meilleure bilan de la NBA, en étant la seule équipe toujours invaincue, la franchise de l’Ohio a effectué l’un des meilleurs départs en saison régulière des 25 dernières années…

Avec 10 victoires d’entrées de jeu, Kenny Atkinson et son équipe figurent parmi les meilleurs départs de l’histoire de la NBA. En effet, depuis 25 ans, seules trois équipes ont réalisé un tel démarrage (les Philadelphie Sixers en 2000-2001, puis les Dallas Mavericks en 2002-2003 et enfin les Golden State Warriors en 2015-2016). C’est d’ailleurs face à la franchise de San Francisco, où Kenny Atkinson a passé les trois dernières saisons en tant qu’assistant de Steve Kerr, que Cleveland a atteint cette barre des 10 victoires. « 10-0, c’est quelque chose. C’est un peu un chiffre magique », avouait l’ex-assistant des Bleus.

Mais les Warriors de Stephen Curry peuvent se satisfaire en se disant qu’ils ont encore de la marge pour leur record historique de victoires pour démarrer une saison (24-0). En attendant, l’intégration de l’ancien staff des Bleus à Cleveland (avec également le sélectionneur Vincent Collet, devenu consultant) se déroule comme dans un rêve pour le moment.

Kenny Atkinson has just become the first coach in @NBA history to start 9-0 in his first year with a new team! #LetEmKnow pic.twitter.com/GX7RfnGyQW

— Cleveland Cavaliers (@cavs) November 7, 2024