Le Belge Thijs De Ridder vers le Paris Basketball après un revirement de situation

Thijs De Ridder (2,03 m, 22 ans), jeune espoir belge de 22 ans, ne rejoindra pas l’université de Virginie comme prévu. Selon Relevo, l’ailier-fort de Bilbao va finalement poursuivre sa progression en Europe sous les couleurs du Paris Basketball, où il partagera le poste 4 avec Allan Dokossi, autre recrue annoncée.

Un choix contraint, mais ambitieux

Initialement destiné à traverser l’Atlantique pour rejoindre le championnat universitaire américain, Thijs De Ridder a dû revoir ses plans à cause de règles d’éligibilité NCAA qui bloquent son transfert vers la Virginie. Résultat : le Paris Basketball en profite et devrait enregistrer sa signature pour la saison 2025-2026, selon les informations du média espagnol Relevo.

Arrivé à Bilbao à l’été 2023 après avoir joué à Anvers, le joueur belge a réalisé une saison solide en Liga Endesa. En 20 minutes de moyenne, il a tourné à 9,3 points, 4,8 rebonds et 9,3 d’évaluation. Des performances qui lui ont valu une place dans le Meilleur Cinq Jeune de l’ACB. Il a surtout gagné la FIBA Europe Cup avec le club basque, aux côtés de Malcolm Cazalon.

PROFIL JOUEUR Thijs DE RIDDER Poste(s): Ailier Fort Taille: 203 cm Âge: 22 ans (31/01/2003) Nationalités: Stats 2024-2025 / Liga Endesa PTS 9,3 #77 REB 4,8 #27 PD 0,6 #203

Le Paris Basketball, engagé dans une vaste reconstruction avec plusieurs départs annoncés (dont Nadir Hifi vers Monaco), aurait sauté sur l’opportunité. Le club, encore en lice pour être confirmé dans la future EuroLeague à 20 équipes, continue donc de miser sur des jeunes talents à fort potentiel comme l’était Hifi avant lui, avec l’arrivée d’un nouveau coach, Francesco Tabellini.

Déjà approché par Paris plus tôt dans la saison, De Ridder avait préféré attendre. Cette fois, les circonstances ont changé et l’occasion semble idéale pour les deux parties. Le joueur pourra continuer sa progression au plus haut niveau européen dans une équipe qui a su se faire remarquer cette saison par son style rapide et sa qualification en playoffs d’EuroLeague, via le play-in.