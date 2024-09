Le classique pour l’Élan Béarnais contre Antibes, Orléans et Lee Moore voient presque triple

Avec neuf rencontres programmées ce vendredi 27 septembre, dont une belle affiche en point d’orgue entre l’Élan Béarnais et Antibes, cette 3e journée de Pro B a réservé quelques surprises.

Mathieu Wojciechowski prive Chartres d’un premier succès, tout comme Lee Moore avec Champagne Basket

Après deux revers consécutifs dans ce début de saison, le promu chartrain n’a toujours pas ouvert son compteur de victoires. Battu par Fos Provence (69-75), Chartres devra encore attendre pour lancer sa saison. Malgré un bon duo Duane Wilson (26 points et 4 passes décisives) – T.K. Edogi (17 points et 10 rebonds), Chartres est tombé sur un Mathieu Wojciechowski incandescent (25 points, 7 rebonds et 4 passes décisives pour 32 d’évaluation). Les BYers rebondissent bien après une élimination précoce en Coupe de France plus tôt dans la semaine.

Au coude-à-coude après 40 minutes très accrochées (74-74), il aura fallu attendre les prolongations pour voir Orléans s’imposer sur le parquet de Champagne Basket (83-90). Les Orléanais ont pu s’appuyer sur un Lee Moore en quasi triple-double (19 points, 8 rebonds et 9 passes décisives mais 7 ballons perdus pour 29 d’évaluation) pour d’abord arracher la prolongation à 6 secondes de la fin du temps réglementaire. Cloué sur le banc pour 5 fautes, l’Américain a malgré tout vu son équipe s’imposer dans les cinq minutes supplémentaires, avec le facteur X Rudy Demahis-Ballou. Le meneur a joué un vilain tour à son ancienne équipe en inscrivant la totalité de ses points de la soirée (7) durant la prolongation.

𝑨𝑼 𝑩𝑶𝑼𝑻 𝑫𝑼 𝑺𝑼𝑺𝑷𝑬𝑵𝑺 💥 Après prolongation, @OLB45 renoue avec la victoire 💪 Lee Moore avec 29 d’éval frôle le triple-double (19 pts, 8 rbs, 9 pds) 🤯 pic.twitter.com/k3la4KgLJW — PROB (@PROB_officiel) September 27, 2024

Les cartons de Lovell Cabbil (Denain) et Jonathan Jeanne (Poitiers)

Parmi les succès marquants de la soirée, se trouve celui de Denain en ayant dominé Rouen à l’extérieur (76-92). Les Dragons ont pu notamment compter sur l’efficacité redoutable de Lovell Cabbil (28 points, 5 rebonds et 6 passes décisives pour 34 d’évaluation) pour l’emporter. Encore à touche-touche avec le RMB au début du 4e quart-temps (57-60), les joueurs d’Ali Bouziane ont fait la différence dans les dix dernières minutes (19-32).

Serait-ce l’année de l’explosion pour Jonathan Jeanne ? En tout cas, le pivot ne cesse de porter Poitiers en ce début d’exercice 2024-2025, avec une nouvelle belle performance (20 points, 8 rebonds et 1 passe décisive pour 24 d’évaluation) lors de la victoire à Hyères-Toulon (77-85).

Roanne, Boulazac et Pau toujours invaincus

Depuis le début de saison, les journées se suivent et se ressemblent pour certaines équipes. Après deux succès de rang, la Chorale de Roanne a réussi la passe de trois en dominant Caen (79-65). Les coéquipiers de Bruno Cingala-Mata (16 points et 6 rebonds pour 21 d’évaluation) continuent leur parcours sans faute et s’imposent de plus en plus comme des favoris à une remontée immédiate dans l’élite.

Si le résultat final a basculé en faveur du Boulazac Basket Dordogne, le scénario a été bien différent pour les Périgourdins. Bousculés pendant toute la rencontre, les hommes d’Alexandre Ménard, guidés par un Ousman Krubally au four et au moulin (14 points et 9 rebonds), ont su résister au retour de Nantes pour l’emporter (81-75) et ainsi conserver son invincibilité. « C’était un vrai mano à mano entre nous et Nantes. Il fallait de l’expérience et du caractère pour s’imposer », se satisfait l’entraîneur du BBD, Alexandre Ménard, dans des propos captés par France Bleu Périgord.

Comme Roanne et Boulazac, l’Élan Béarnais a signé un troisième succès de suite en championnat. En s’imposant sur le fil face aux Sharks d’Antibes (92-87), les coéquipiers d’un Christopher Ledlum une nouvelle fois impressionnant (24 points, 14 rebonds et 2 passes décisives pour 29 d’évaluation), ont assuré l’essentiel. Bousculée par des Antibois efficaces offensivement, à l’image des 22 points et 8 passes décisives d’Antoine Eïto, l’équipe de Mickaël Hay, qui fêtait ses 50 ans ce vendredi, a fait preuve de caractère pour rester invaincue.

Dans les autres rencontres de la soirée, l’ALM Évreux et la JA Vichy sont parvenues à ouvrir leur compteur de victoires. Le club normand a résisté au retour de l’Alliance Sport Alsace et s’est imposée d’un petit point (80-79). Quant au club thermal, il a dominé le SCABB (86-79) avec sa jeunesse, à l’image de Assemian Moulare (20 points) et Ugo Doumbia (19 points).

Le dernier match de cette 3e journée de Pro B aura lieu ce samedi 28 septembre (20h) entre l’ADA Blois et Aix-Maurienne, deux équipes encore invaincues.