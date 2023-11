Le collectif de Saint-Quentin enfonce Cholet

Betclic ELITE - Au palais des sports Pierre-Ratte, Saint-Quentin a largement dominé Cholet ce samedi (75-60). Il s'agit de la 5e défaite consécutive de CB en championnat.

Dans un duel entre deux équipes qui ont connu leur lot de défaites ces dernières semaines en Betclic ELITE (5 défaites en 6 matchs pour le SQBB, contre 5 revers consécutifs pour CB), c’est Saint-Quentin qui s’en est le mieux tiré face à Cholet (75-60). Le club picard a mené de bout en bout face à une formation choletaise à la prestation alarmante au palais des sports Pierre-Ratte ce samedi soir.

Cholet en cruel manque de confiance

« Nous, on joue à dix et on a besoin que chacun soit à son meilleur niveau », expliquait Julien Mahé début novembre à Strasbourg. Face à Cholet, ses joueurs l’ont tous été ou presque : huit joueurs ont terminé la rencontre avec 5 points marqués ou plus, avec l’arrière Nate Johnson en leader (15 points), suivi de près par Mathis Dossou-Yovo (12 points, 7 rebonds et 2 passes décisives) et Loic Schwartz (12 points et 5 passes décisives). Face au collectif saint-quentinois, CB n’a donc jamais été dans le coup. Dès le départ fébrile en attaque, les hommes de Laurent Vila ont ensuite cédé défensivement, de quoi être déjà largement distancés à la mi-temps (42-28).

Cholet a pu faire figuration en seconde période de par sa présence sur la ligne des lancers-francs (27/33) et une bataille du rebond enfin sa faveur par moment. Le retour de Kim Tillie, embêté par les fautes, a fait du bien (meilleur +/- avec +6). Sauf qu’avec le manque de confiance et face à une équipe de Saint-Quentin galvanisée par son public, l’espoir d’une remontée (55-43, 30′) n’a jamais été envisageable pour Cholet (75-60).

Après un très bon début de saison, Cholet se retrouve désormais à l’équilibre (8e, 6 victoires – 6 victoires) et tout proche du milieu du classement de Betclic ELITE, où figure Saint-Quentin (12e, 5 victoires – 7 défaites).

Cliquez ici pour accéder aux statistiques de la rencontre